Muerte por la jauría en el PTA: la Justicia decidió archivar la causa penal

martes, 3 de mayo de 2022 11:24

La Justicia sanjuanina decidió archivar la causa penal de la jauría que atacó y causó la muerte del operario Daniel Morales en el Parque de Tecnologías Ambientales, ubicado en Rivadavia. Esto sucede a un mes de la tragedia que conmocionó a la provincia.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi afirmó a radio Sarmiento que "no se pudo determinar la responsabilidad de una persona en este caso. Fue una tragedia y afectó directamente a un trabajador. Las circunstancias nos marcaron que ingresaron animales salvajes, cimarrones, sin dueños. El predio es muy extenso y no tiene cierre perimetral. No pudimos establecer fehacientemente cómo ni cuándo ingresaron y cuánto tiempo permanecieron".

El avance de la causa en lo Penal se desestimó este 2 de mayo y la familia podría seguir accionando en lo Civil.

Semanas atrás, Grassi había remarcado que en la zona "hay al menos 50 perros abandonados, que nacieron allí y se mueven hace mucho tiempo por las inmediaciones. Una vez que se obtenga toda la prueba relevante, pasaremos a evaluar si este hecho terrible tenga responsables o no y que no pueda repetirse. Siempre dentro de lo que cabe en lo Penal. Si corresponde, se hará una imputación y es verdad que, en casos anteriores, no se pudo determinar".