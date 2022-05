Muerte por jauría en el PTA: para la familia del operario, "alguien tiene que ser responsable"

miércoles, 4 de mayo de 2022 10:31

La Justicia sanjuanina decidió archivar la causa penal de la jauría que atacó y causó la muerte del operario Daniel Morales en el Parque de Tecnologías Ambientales, ubicado en Rivadavia. Esto sucedió a un mes de la tragedia que conmocionó a la provincia y entre los argumentos está que el predio es abierto y extenso por lo que no se pudo establecer cómo y cuándo ingresaron los perros que, además, son cimarrones.

La familia del operario cuestionó la decisión respaldada por el fiscal de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi. "Tenía como antecedentes 7 denuncias por la conducta agresiva de los perros y 2 o 3 denuncias más de los delegados de UPCN; también hay videos de ataques de los perros en el predio. Creo que el fiscal debe tenerlos o haber tomado de la decisión de investigarlos también. Me parece lamentable que archive la causa porque es una extensión tan grande de terreno que no puede culpar a nadie porque el animal pudo entrar por cualquier lado y no tiene dueño. Con ese criterio, también podría dictaminar que no funcione el predio porque se sigue trabajando igual", señaló Walter Morales, hermano del operario Néstor Daniel Morales que murió en el ataque, a radio Estación Claridad.

"En el lugar hay personas que siguen con sus labores y nos han expresado que tienen temor. ¿Si pasa algo, si alguien muere, quién se hace responsable si para el fiscal no hay nadie? Los perros están allí, en el predio y lo muestran los videos. Nos han mostrado cubiertas de camiones y de camionetas, destrozadas por los perros. Los muchachos (por los trabajadores) se tenían que subir a los camiones para poder entrar al predio y que nos los mordieran los perros. No creo que sea difícil localizarlos; si no se quiere es otra cosa", manifestó.

Destacó que "lo único que pedíamos era justicia para mi hermano y para que esto no le pase a nadie más. Que se analicen las fotos, las denuncias y todo el material presentado. No fue la primera vez y va a seguir ocurriendo. Nadie se hace cargo y el fiscal dice que no hay responsables".

Señaló que su hermano, "sólo tenía como protección su camisa, el pantalón y los borcegos. Nada más. Hasta las 14:30 hs. de ese día estaba vivo; le mandó mensajes a mi cuñada. Y después, murió en el ataque de los perros. No entendemos por qué no quieren buscar culpables".

Causa, a archivo

El fiscal de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi afirmó a radio Sarmiento que "no se pudo determinar la responsabilidad de una persona en este caso. Fue una tragedia y afectó directamente a un trabajador. Las circunstancias nos marcaron que ingresaron animales salvajes, cimarrones, sin dueños. El predio es muy extenso y no tiene cierre perimetral. No pudimos establecer fehacientemente cómo ni cuándo ingresaron y cuánto tiempo permanecieron".

El avance de la causa en lo Penal se desestimó este 2 de mayo y la familia podría seguir accionando en lo Civil.

Semanas atrás, Grassi había remarcado que en la zona "hay al menos 50 perros abandonados, que nacieron allí y se mueven hace mucho tiempo por las inmediaciones. Una vez que se obtenga toda la prueba relevante, pasaremos a evaluar si este hecho terrible tenga responsables o no y que no pueda repetirse. Siempre dentro de lo que cabe en lo Penal. Si corresponde, se hará una imputación y es verdad que, en casos anteriores, no se pudo determinar".