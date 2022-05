Caso Sasha Flores: pegaron carteles de "Se busca" por el conductor prófugo y marcharon por justicia

miércoles, 25 de mayo de 2022 20:25

Con dolor e impotencia pero decididos a visibilizar la situación para que se haga justicia, familiares y amigos de Sasha Flores, la joven que murió tras ser embestida por Cristian Aníbal Muñoz marchó este miércoles por la zona del siniestro vial. Además, pegaron y distribuyeron carteles con la imagen del hombre que fue declarado en rebeldía y está prófugo de la justicia.

Es que incumplió reiteradamente con la obligación de presentarse a audiencias de control y no pudieron localizarlo ni en el domicilio que declaró legalmente ni vía telefónica.

"Pedimos que aparezca quien la atropelló porque sino no lo pueden condenar. Lo que también pasó es que mi abogada querellante no fue notificada del control de acusación el 19 de mayo, y por ende yo tampoco. Además, lo que dictó el Juez fue que se presentara en una comisaría cada 15 días y hacía un mes que no iba, llegó la audiencia y no estuvo", destacó Sabrina Ibañez, hermana de Sasha, a Diario La Provincia SJ, ayer cuando se manifestaron en Tribunales.

Decidieron encarar acciones en redes sociales, saliendo a las calles y ante Fiscalía, para que se arbitren todas las medidas para dar con Muñoz. Entre otras organizaciones, cuentan con el apoyo de "Familias del Dolor y la Esperanza".

El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en la intersección de calles Vidart y Superiora, donde Sasha viajaba en moto con un joven de 24 años y fue embestida por un auto cuyo conductor quedó detenido. Posteriormente, fue imputado por el delito de Homicidio Culposo Agravado por el exceso de alcohol en sangre en concurso ideal con lesiones culposas.

Tras el siniestro vial, el Ministerio Público Fiscal informó que entendió que el imputado había tenido una conducta "desaprensiva que condujo con suma imprudencia, de forma intempestiva, sin colocar su guiñe, se introdujo en el carril contrario y no dio ninguna posibilidad de maniobra" al conductor de la moto.