La familia de Sasha Flores marchó por justicia: "Estamos destruidos, se nos terminó todo"

martes, 24 de mayo de 2022 20:25

Este martes, agrupaciones sociales, familiares, amigos de Sasha Flores, la joven que murió tras un brutal siniestro vial el año pasado en Rawson, llegaron hasta Tribunales para pedir justicia y explicaciones por la desaparición del conductor que la embistió, Cristian Aníbal Muñoz, quien no se presentó a una audiencia de control de acusación y está prófugo.

El hecho ocurrió en noviembre de 2021 en la intersección de calles Vidart y Superiora, donde Sasha viajaba en moto con un joven de 24 años y fue embestida por un auto cuyo conductor quedó detenido. Posteriormente, fue imputado por el delito de Homicidio Culposo Agravado por el exceso de alcohol en sangre en concurso ideal con lesiones culposas.

"Pedimos que aparezca quien la atropelló porque sino no lo pueden condenar. Lo que también pasó es que mi abogada querellante no fue notificada del control de acusación el 19 de mayo, y por ende yo tampoco. Además, lo que dictó el Juez fue que se presentara en una comisaría cada 15 días y hacía un mes que no iba, llegó la audiencia y no estuvo", dijo Sabrina Ibañez, hermana de Sasha, a Diario La Provincia SJ.

La joven reveló que se lo declaró prófugo y ahora el pedido de búsqueda es provincial y nacional. "La familia quedó destruida, se nos terminó todo. Mi hermano que vivía con ella no tiene ganas de nada. Tengo una tristeza que no se me va con nada, no hay día que no pueda dejar de llorar, no sé cómo se sigue", reveló la joven.

Tras el siniestro vial, el Ministerio Público Fiscal informó que entendió que el imputado había tenido una conducta "desaprensiva que condujo con suma imprudencia, de forma intempestiva, sin colocar su guiñe, se introdujo en el carril contrario y no dio ninguna posibilidad de maniobra" al conductor de la moto.

"Nos atendió el Fiscal Adrián Riveros y me dijo que las comisarías ya estaban notificadas, hay que esperar. Me dijo que viniéramos la otra semana", sostuvo. Además, contó que este miércoles habrá una nueva marcha que iniciará en el lugar del choque, y desde donde pegarán carteles de "Se Busca".