Presunto abuso de un menor: pidieron que la portera quede en libertad y cumpla medidas "menos lesivas"

jueves, 8 de julio de 2021 09:05

Este miércoles, en el Sistema Acusatorio Penal Adversarial, la jueza de Garantías, Verónica Chicón, resolvió la prisión preventiva por el plazo de dos meses para la portera, y el mismo tiempo de prisión preventiva para el hombre, acusados de presunto abuso sexual a un menor en 25 de Mayo.

La jueza Chicón resolvió tener por formalizada la Investigación Penal Preparatoria que deberá desarrollarse por el periodo de un año, y en ese marco, la defensa de la mujer señalada por el abuso presentó que se revise la decisión entendiendo que su defendida no se podía fugar mientras dure la investigación.

"Como defensor me opuse a la prisión preventiva y he presentado en la misma audiencia un recurso de revisión de prisión preventiva por entender que no corresponde la prisión preventiva en este hecho, entendiendo que es una garantía constitucional el derecho a la libertad. Es una calificación que se ha impuesto que tiene como mínimo 3 años, con lo cual permite, en el hipotético caso de ser condenada, una condena condicional", contó el abogado Alejandro Martín García, en diálogo con Estación Claridad.

En este caso, el letrado también solicitó la habilitación de feria con la intención de dar curso al pedido ya presentado y plantearlo en la respectiva audiencia.

"Entiendo como defensor que puede estar sometida al proceso en libertad. Nuestro nuevo código de procedimiento penal tiene en su artículo 95 medidas de coerción en distinto grado, y la última y más grave de todos es la que ha impuesto su Señoría que es la prisión preventiva. Por ello es que este defensor propuso medidas menos lesivas para la libertad como son la de prestar juramento o la de someterse a la firma semanal en una comisaría cercana al domicilio", subrayó respecto a lo que es su estrategia de defensa.

Y agregó: "Lo que se pretende con estas maneras es que la persona sometida al proceso no se fugue. Por ello es que entiendo que se le debe dar la libertad, lo planteé así, ya que entiendo que es imposible que se fugue porque es una persona sin recursos económicos, al menos es la precisión que tenemos. Su Señoría lo ha dispuesto así ya que en su criterio sería el entorpecimiento de la causa, por eso he planteado la revisión de esa medida por entender que merece la libertad y ahora estamos en ese trámite".

En la misma audiencia también se comenzó a juzgar a un hombre por los presuntos delitos de Producción, publicación y divulgación de toda representación dedicado a actividades sexuales explícitas y Corrupción de menores en Concurso Ideal (art. 128 primer párrafo, 125 primer párrafo y 54 C.P.) en carácter de autor art. 45 C.P. en perjuicio de un menor de edad.

"En esta etapa del proceso no es oportuno plantear cuestiones de calificación, sólo esta audiencia, conforme a nuestro código, es para la medida de coerción e informar qué pruebas hay en contra del imputado", finalizó García.

La causa es investigada por la UFI ANIVI, y está a cargo del fiscal Roberto Mallea y ayudante fiscal Andrea Insegna. La defensa es ejercida por el defensor oficial Alejandro Martín García y los defensores particulares Fernando Guerrero y Sebastián López Martín.

La denuncia fue realizada en la UFI ANIVI en la tarde del lunes 5 de julio. Las detenciones se efectuaron el martes 6 de julio: a las 0.30 h fue detenida la mujer, y a las 23.30 h el hombre.