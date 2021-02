Caso Melanie Argüello: la causa por la muerte de la adolescente sanjuanina está a punto de prescribir

domingo, 14 de febrero de 2021 12:07

Hace casi 5 años, la muerte de una adolescente conmovió a San Juan. Walter Quiroga manejaba un Peugeot 206 que chocó a Melanie Argüello y a su novio Leonardo Aguilera, de 23 años, cuando iban en moto por calle Hipólito Yrigoyen, a la altura de la rotonda en la que la calzada se convierte en Ruta 20, el 30 de abril de 2016. Tras días de agonía, le diagnosticaron muerte cerebral y falleció. Aguilera quedó en grave estado y quedó con el 85% de discapacidad.

Este año, la causa prescribirá por los tiempos legales y la familia de Melanie transita estos días entre el dolor y la impotencia."En lo Penal, no tenemos respuesta. En abril, a más tardar a mediados de mes, la causa prescribe porque todos los tiempos se volvieron muy lentos con la pandemia y se originó un nuevo Código, con lo que todas las causas están archivadas en una sola sala. Sentimos y creemos que dejan pasar el tiempo. No sabemos por qué lo hacen" señaló con indignación Alejandra Argüello, hermana de Melanie a Diario La Provincia SJ.

Agregó que "tuvimos un pedido de procesamiento por homicidio culposo y lesiones culposas graves contra Walter Quiroga. La contraparte presentó la apelación en el mes de diciembre ante la jueza Mónica Lucero y en febrero, no tenemos novedades del caso. Tampoco tenemos abogada porque quien nos representaba ahora es funcionaria pública y un abogado para tomar el caso nos pide $20.000. Pero, además, tampoco nos recomiendan contratar uno porque en menos de un mes no va a poder hacer nada, no le alcanzará el tiempo para avanzar. Un letrado nos fue muy sincero en ese sentido".

Lo que la familia de Melanie aguardaba era que el fiscal del caso pudiera expedirse sobre el pedido. "Si llegara a darle el OK a Quiroga, la causa va a prescribir de igual manera ya que no tenemos tiempo para presentar pruebas. Y si se hiciera lugar a nuestro pedido, nos sería muy favorable ya que pediría la elevación a juicio. Con eso, tenemos 5 años más para que la causa no prescriba pero creemos que eso no pasará porque hay muchas en el mismo juzgado".

Ante el duro panorama, la familia Argüello hizo una revisión de todo lo vivido y actuado en estos años, en el que encontraron el apoyo de Familias del dolor y la esperanza. "Sinceramente siento muchísima impotencia porque luché mucho porque no pase esto. Golpeé todas las puertas que se puedan imaginar. Hablé con muchas personas y pedí ayuda en lugares en los que me escucharon y me dieron una mano pero lamentablemente en lo Civil, la indeminización no nos va a devolver todo lo que hemos perdido. Yo quería que este fuera un caso más, un expediente o una hoja más porque mi hermana tenía 17 años y este 5 de marzo, cumple 22 y tendría que estar con nosotros".

Para Alejandra, "sentimos que la mataron dos veces: la atropellaron un desconocido y la Justicia la volvió a matar cuando debería habernos respaldado. No lo sentimos, para nada. Siento que se nos ríen en la cara, que juegan con los sentimientos. Sin hay muchas causas no entendemos por qué no hay más gente trabajando ya que no se trata de "nadies" sino de personas y familias destruidas con su muerte. Nos cuesta muchísimo afrontar eso porque nunca nadie nos dio mucha esperanza con nuestro caso. Siempre hubo trabas en el caso y creemos que jugaron más los números. En nombre de mi hermana voy a hacer muchas cosas y ayudar a mucha gente para que no vuelvan a suceder estas cosas; que los abogados no nos tomen el pelo, que los jueces nos recuerden siempre. Como sociedad, no puede ser que esto nos esté pasando con la muerte de una persona".

Revés en lo Civil

En octubre pasado, Alejandra contó a Diario La Provincia SJ que "nos llegó la notificación en PDF del fallo del juez Pablo Oritja, a cargo del Noveno Juzgado Civil, que consideró que fue mi cuñado el responsable del choque. Se basó en una segunda pericia realizada 2 años y medio después del siniestro vial y ordenada por la empresa aseguradora. A dos años y medio, el dueño del auto ya no lo tiene porque lo vendió; en el lugar del choque no hay nada".

Actualmente, "en lo Civil apelamos la decisión del juez que señaló que Leonardo era responsable. En lo Penal hay una pericia y en lo Civil, dos ya que la aseguradora pidió una y por supuesto les iba a resultar favorable".

La jueza Mónica Lucero, del Tercer Juzgado Correccional, elevó el pedido de procesamiento por homicidio culposo y lesiones culposas con lo que se generó una controversia con respecto a lo que valoró Oritja. "La empresa aseguradora apeló ese fallo, por supuesto. Nos extraña que la jueza Lucero tomó su decisión el 23 de septiembre y el 6 de octubre, Oritja falló a favor de la aseguradora. Pasaron años para que el expediente se moviera y "mágicamente" se resuelve en lo civil. La demanda era por $7 millones en razón de indemnización", explicó la joven que es integrante de la Asociación civil "Familias del dolor y la Esperanza".

"Cuando las pericias confirmaron lo contrario, no aceptaremos que mi cuñado fue el culpable. El conductor tenía 0,11 de alcohol en sangre y se les atravesó. Mi cuñado, 0%. Sentimos que se nos burlan en la cara con ese fallo. Resulta que quien muere o quedó al borde de la muerte tiene la culpa. Es indignante", remarcó.

Con respecto a Aguilera, sobrevivió a dos paros cardiorrespiratorios momentos posteriores al choque y quedó muy grave. Le reconstruyeron una pierna con injertos de piel. Además, con prótesis y clavos, le reforzaron la clavícula y la columna y por supuesto, su pierna afectada y una rodilla. "Él no puede trabajar. Afortunadamente camina pero no puede hacer fuerza y su pierna es muy vulnerable a infecciones. Está afectado de por vida", lamentó Alejandra.