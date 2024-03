"Ella es rara": Sabrina Rojas destrozó a Flor Vigna por sus acusaciones

jueves, 28 de marzo de 2024 14:13

Sabrina Rojas se despachó sin piedad contra Flor Vigna tras las acusaciones de la cantante y actriz en relación a su separación de Luciano Castro.

En "Socios del espectáculo", la mendocina dijo que "fue un montón lo que dijo. Tranquila. No me modifica la vida ni nada, pero sí, hay veces que uno tiene que respirar profundo. Vi otra nota y a medida que fui viendo notas, una, otra y otra... Antes no teníamos Instagram para poder expresarnos y teníamos que esperar a que alguien de ustedes nos inviten a hablar de lo que sucede, pero ahora tenemos esa posibilidad cuando tenemos ganas”. Esto fue porque habló en redes aunque sin nombrar a Vigna.

Además, señaló que lo que la joven dijo fue una estrategia para promocionar su nueva música. “Me pareció un montón que me culpen y la verdad es que no tengo muchas ganas de hablar porque también siento que fue todo premeditado porque justo estaba sacando su música. Tal vez si lo hubiese hecho en otro momento hasta trato de replantearme algo, pero guardarte dos meses y salir justo para sacar tu canción… Padeciendo mucho los medios, porque ella dice que se tuvo que guardar por padecer los medios, y tiras esa bomba… Hay un discurso raro”, afimó.

Sabrina admitió que “igualmente también la escuché en otras notas dando un listado muy enorme de por qué se separó con Lu, que nada tenía que ver yo. Era diferencia de edad, diferencias de de lugares donde trabajaban… Pongámonos de acuerdo en si fui yo o si fueron esas cosas, depende donde estaba”.

“Una persona que se filma en selfie llorando y lo saca justamente para promocionar un disco… Yo desconfío de todo eso. Yo soy más frontal. Cuando hablo, hablo. Y cuando hablo, me la banco. No hablo y después digo ‘ay, padezco a los medios’. Yo tengo clarísimo que cuando hablo, algo puede suceder y me la banco. Ella es rara. Te juro que es rara”, se despachó.

La actriz fue lapidaria con la cantante que “creo que hay una vida adulta que ella no entiende".