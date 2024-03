Internaron a Alfa, tras la expulsión de la casa de "Gran Hermano"

jueves, 28 de marzo de 2024 12:34

Walter "Alfa" Santiago entró como invitado a la casa de "Gran Hermano" y su estadía fue explosiva. Tanto que tuvo una salida anticipada, por sanción y hoy se conoció que está internado por su salud.

Uno de los participantes más populares de la edición pasada había entrado el martes por la noche y como era de esperar su estadía no pasó desapercibida. Solo logró conectar con Furia, la concursante más fuerte, pero también reeditó su clásico con Ariel "Big Ari" Ansaldo, discutió con Catalina y hasta llegó a la agresión física y verbal con Federico "Manzana" Farías. Eso llevó a que, finalmente, dejara la casa más famosa.

Este jueves, Ángel de Brito escribió en su cuenta de X que: “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”.

Por su parte, su amiga y exGH, Romina Uhrig dijo en "A la Barbarossa" que “yo lo quiero un montón pero así es Alfa. No juega, no es un personaje, aunque con esto no lo justifico”, analizó.

En tanto, fuentes de Telefe informaron a Infobae que la situación está controlada, que el paciente se encuentra estable y se espera que durante el transcurso del jueves le den el alta.