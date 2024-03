"Tenemos que hablar": pura incomodidad entre Rosina y Lucía en su reencuentro

martes, 26 de marzo de 2024 15:05

Que una se hizo la película y que la otra se arrepintió de avanzar en una relación. Rosina Beltrán salió de la casa de Gran Hermano y se encontró con que Lucía Maidana la esperaba con ansias, tras contar que tiene sentimientos más allá de la amistad con la uruguaya.

En "A la Barbarossa" volvieron a verse, esta vez, para ser entrevistadas. Anoche, en la edición central de Gran Hermano se abrazaron y Lucía quiso besar a Rosina pero la joven se incomodó. De la misma forma se las vio en el living del programa de las mañanas de Telefe.

“Por el momento somos muy amigas. Nos reímos mucho. Adentro de la casa siento que a veces nos confundimos, al menos yo. Vivís todo mucho más intenso”, destacó Rosina, con una sonrisa nerviosa.

Lo incomoda que se la notaba a ROSINA escuchando toda la historia que se armo Lucia… por dios, que alguien la aleje de esta piba un tiempo#GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/unocxpNQGA — V?DK? (@NachoMiVodka) March 26, 2024

Luego, explicó sus emociones al escuchar el grito del afuera de la casa que anunciaba la separación de Lucía: “Me lo vinieron a gritar varias veces y fue lo que me salió en ese momento. Lo que esperaba es que ella esté bien”. Tras ello, las caras incómodas y la frases de Rosina con "no entiendo nada; no sé de qué hablan", descolocaron la charla.

Georgina fue incisiva en eso: “¿Te confundiste?”; a lo que Rosina señaló: "Había una atracción”. Y Lucía evantó el guante: "igual, tenemos que hablar". ¿Qué pasará?