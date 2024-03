Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 26 de marzo de 2024 00:00

La ambición y la confusión se conjugarán en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La novela tiene a su protagonista transitando una reconstrucción de la relación con su tía Mahinur (Sezin Bozaci) pero no es fácil.

En el capítulo de este martes, Orhan (Özgür Özberk) se acercará a Hazim (Engin Alpates) para que él termine de hacer el negocio sucio de apoderarse de las granjas del pueblo. La forma de "conquistarlo" será ofreciéndole un buen sueldo con una labor muy cercana a él.

"Es muy difícil conseguir buenos empleados que sepan hacer más de una tarea o trabajo. ¿Qué te parece?, ¿Quieres ser mi chófer?, ¿Sí?, Puede seguir tu trabajo el resto del día y tendrás tiempo libre, ¿Te parece?", le dirá a lo que Hazim aceptará con mucho entusiasmo.

Más tarde, Orhan tendrá una nueva discusión con su abogado por no poder cumplir su trabajo como lo pedido. "¿Te dejé encargado de eso?, ¿Por qué no supe de la cooperativa hasta tan tarde?", lanzará sin importar las disculpas que vengan por parte de ese hombre. "Me disculpo señor Orhan, seré más atento en adelante", le prometerá el empleado a lo que Orhan le advertirá: "Eso espero, pues el jefe no perdona".

Cuando este hombre se vaya, Cüneyt (Turan Günay) llegará a la oficina de Orhan y verá cuando el empleado de este último salga de ese lugar. "Abajo vi al abogado de Más Orgánico, Necati", le dirá a modo de pregunta. La incomodidad abordará a Orhan que deberá buscar rápido una respuesta.

Lejos de esto, Metin (Onur Dikmen) buscará proteger a Yesim's (Ece Gürer) e irá hasta la casa de ella. Cuando vea al extraño hombre que la busca, él le pondrá un pretexto para cuidarla. Sin embargo, la cercanía entre ambos, no pasará desapercibido para otra persona que los mirará de lejos y hasta fotografiará.