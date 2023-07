"Se me olvidó...": se vivió un incómodo momento en La Peña de Morfi

lunes, 3 de julio de 2023 00:00

Este domingo, se vivió una situación incómoda en los estudios de La Peña de Morfi. Si bien, lograron colocarle un tono de humor, se vivieron minutos de mucha tensión. Lo cierto es que una de las conductoras del programa, Georgina Barbarossa, tuvo un error y aseguró que se había olvidado el nombre del invitado.

"Es absolutamente genial. Una persona que se dedica a hacer humor. Es un gran actor, aunque sus genes están en el circo, pero es un artista del carajo. Es un compañero entrañable”, comentó la conductora. Y agregó otros elogios para el invitado que estaba a puntos de ingresar al estudio.

Posteriormente, sumó que “lo quiero muchísimo. Bienvenido a La Peña, mi queridísimo. Se me fue el nombre”. La mujer lo tomó con humor y minutos después reveló el nombre del invitado. “Se me hizo una laguna. Me quedé así", contó.

El invitado que esperaba su ingreso al vivo era Bicho Gómez, el reconocido humorista le dio su toque de alegría al programa y se tomó lo sucedido con mucha simpatía.