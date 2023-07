Nuestro Amor Eterno: ¿vuelven Murat y Bade para el capítulo final?

lunes, 3 de julio de 2023 00:00

Y llegó el penúltimo capítulo de Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Istanbullu Gelin. La novela de las tardes cierra su ciclo de más de un año en la televisión argentina y de esta forma la historia de Süreyya (Asli Enver) y Faruk (Özcan Deniz) se terminará con grandes cambios y sorpresas para los fans.

La historia transitó momentos de mucha emoción, drama y alegrías. Los protagonistas se enfrentaron, hasta ahora, con situaciones que los pusieron al límite y los desafiaron para estar unidos. La pérdida de un embarazo, el cáncer fatal, la depresión post-parto y el alzheimer fueron algunos de los puntos abordados a lo largo de los 87 capítulos originales que en Argentina se fraccionaron en más de 300 días.

En el camino se transitó el ingreso de personajes que marcaron la dinámica de la historia. Uno de los más fuertes fue Galip (Tamer Levent) quien fue el amor de la vida de Esma (Ipek Bilgin), la madre de los hermanos Boran. Pero también hubo muchos que se fueron, algunos de los cuales ya habían atrapado la atención de la audiencia desde el primer capítulo.

Murat (Berkay Hardal) fue el hijo menor de Esma. El joven se enamoró de Bade (Hira Koyuncuoglu), la empleada de la mansión y eso provocó el rechazo de su madre pero también de sus hermanos quienes trataron de convencerlo de que se separen. Esma fue la que más interfirió en la relación, incluso eso impulsó a que la chica atentara contra su vida pero pudo salir adelante.

Tanto Murat como Bade terminaron abandonando la ficción casi al final de la Segunda Temporada, en el capítulo original 47. El argumento de la salida de ambos fue un viaje al exterior para empezar la vida de cero juntos con nuevas responsabilidades y sin la ayuda económica de la empresa Boran que es imperio en Estambul.

Pero ahora, que la historia termina, ambos personajes ¿vuelven a la ficción para el final?. La respuesta es NO. Tras la salida de la historia de Murat y Bade, los actores que los interpretaban tomaron nuevos compromisos laborales que los llevó a desarrollarse profesionalmente lejos de la ficción Nuestro Amor Eterno. Durante el rodaje del último capítulo, la prensa turca había indicado que existía la posibilidad de que regresaran, especialmente para el momento del velorio de Esma, sin embargo, eso no ocurrió y su vuelta a esta trama no se dio.

El último capítulo de la historia se verá por Telefe este martes y con éste se dirá adiós a una de las historias que más cautivó al público de todo el mundo.