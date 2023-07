Cande Tinelli sorprendió al contar la verdadera relación con sus hermanos: "Es amor odio"

viernes, 28 de julio de 2023 00:00

Hace pocos días atrás salió a la luz una presunta pelea que habrían tenido las dos hijas mayores de Marcelo Tinelli, Cande y Mica, quienes desde siempre se mostraron juntas y compinches en la vida. Ahora, la joven que hace poco lanzó un nuevo tema con su novio, Coti Sorokin, reveló cuáles la verdadera relación con sus hermanos.

Marcelo y sus ex mujeres, Soledad, Paula y Guillermina, siempre se encargaron de que sus hijos crecieran juntos y unidos y si bien en la mayoría de los casos se muestran así, al parecer no todo es color de rosas.

“Hemos hecho sketchs para el Día del Padre, hoy lo veo y con mi hermana lloramos de risa. Por suerte con mi hermana somos muy pegadas, por suerte nos pudimos bancar entre las dos, pero sí, ir al estudio y que mi viejo nos nombre...”, comenzó contando en una entrevista con Julio Leiva en el ciclo Caja Negra.

"Hay un video que está en YouTube donde mi viejo la corre a mi hermana hasta el baño porque ella no quería aparecer, y corre y corre, y frena porque llega al baño. Y a partir de ahí dije que nunca más, siempre con un miedo de que él aparezca en cualquier momento”, señaló en referencia a su hermana Micaela.

“Mis hermanos no es que sean reprimidos, pero son más correctos. Con ellos me llevo re bien”, agregó en referencia a Francisco y Juana. “Con mi hermana más grande, que es la más pegada a mí, somos muy unidas, pero así como nos llevamos bien también nos matamos. Ahora de hecho la tengo bloqueada, pero es amor-odio. Yo soy la que bloquea y la que cede después, porque no aguanto estar peleada, me parece una pérdida de tiempo”, admitió.

“Mi hermana es muy orgullosa y lo le escribo después ‘che, ya está'. Pero siempre es por boludeces, somos muy diferentes. Ella es tipo mi antítesis, y siempre tomó un rol... la hermana mayor tiene su peso, entonces ella quiere controlar todo, y justo a mí con el control... no, no... pobre. Es difícil”, cerró.