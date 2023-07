Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 28 de julio de 2023 00:00

Con sorpresas y el amor siempre siendo protagonista. Así avanza Todo por mi hogar, la novela turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La ficción transita su Segunda Temporada y con ésta vienen momentos muy intensos que emocionarán a todos.

En el episodio de este lunes, la fiesta de disfraces terminó con una noticia que explotó como una bomba entre todos los presentes. Es que Suzan (Ahu Yagtu) se vengó de su ex, Akif (Celil Nalçakan), al develar el secreto de que es padre biológico de Kaan (Eren Ören). "Esta noche veremos el reencuentro de un padre y un hijo. Seremos testigos de esto y no podrán creerlo", lanzó la mujer a lo que luego apuntó: "según el informe de ADN que acá tengo, Akif tuvo un hijo fuera del matrimonio con su asistente hace años".

En el capítulo de este viernes, Suzan le pedirá disculpas a Kaan por lo que hizo y le propondrá una acción para remediar todo. "Nunca tuve la intención de lastimarte", le explicará la madre de Harika y luego agregará: "ya supe que ese maldito hombre te echó de la casa. Me lo dijo mi hija".

"Entiendo que provoqué esto y si me das una oportunidad te compensaré... podrías vivir en mi casa, se que no es el lugar más lindo... pero dame una oportunidad y te puedo ayudar mucho", agregará Suzan con un objetivo en mente que aún no revelará.

Por otro lado, Tolga (Berk Ali Çatal) recibirá el rechazo de Cemile (Nilsu Yilmaz) y eso significará un fuerte golpe para él ya que no había experimentado antes una frustración ni rechazo de alguna mujer. "Estoy triste", le confesará el joven al escuchar la reacción de la joven moza.

"Si quieres mantener la distancia lo entenderé", agregará Tolga sin saber que en realidad ella también siente una atracción por él pero lo rechaza por miedos y por la diferencia de clases sociales.

Lejos de esto, Kadir (Halit Özgür Sari) recibirá una propuesta laboral que será muy tentadora, no sólo porque implicará un mejor sueldo sino también la posibilidad de escalar jerárquicamente. "Habías dicho que trabajabas en una cafetería. Si trabajas con nosotros, habla con tu jefe y trabajaras de inmediato", expresará el nuevo jefe.

Luego le advertirá que es una oportunidad única que se le presenta: "si haces bien tu trabajo con nosotros aspiras a seguir ascendiendo con el tiempo y tu trabajo aspirará a más... piensa bien las cosas y me avisas después".