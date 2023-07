Pampita habló de Gracía Moritán y su pelea en TV: "No nos metemos"

viernes, 28 de julio de 2023 00:00

En la noche del miércoles, Roberto García Moritán, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos y Alejandro Bodart, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la izquierda, tuvieron un fuerte cruce en el programa de TN "A dos voces", donde terminaron discutiendo acaloradamente.

Al respecto, Pampita fue buscada para que se conozca su opinión y fue clara al momento de establecer una postura. Al comienzo, empezó revelando que no vio el cruce de su esposo, aunque sí lo apoyó.

“Yo no me meto en nada en esas cosas, prefiero acompañar desde un lugar de casa, respetando cada uno nuestros espacios. Nos admiramos mucho cada uno en lo suyo, nos apoyamos completamente, pero no nos metemos en los temas de los otros”, aseguró la modelo a las cámaras de LAM.

Ante ello, el cronista le contó a Pampita que Bodart le había dicho a Moritan que “vaya a discutir con su mujer", haciendo referencia a ella. “Nunca va a ser un agravio que esté casado conmigo”, respondió la jurado del Bailando 2023. “Si lo quieren ofender con eso la verdad es que para él es un orgullo, estamos re enamorados”, agregó.

“¿Te asustaste? ¿Le dijiste ‘Rober, no te agarrés a las piñas que sale en todos lados’?”, preguntó el movilero. “¿Rober?” Jamás, es un caballero. Él siempre con la palabra. Lo que tenga que decir lo va a decir y de buena manera”, cerró Pampita.