Todo por mi hogar: se conoció la verdadera edad del actor de "Doruk" en la ficción

sábado, 3 de junio de 2023 00:00

La novela es éxito en distintas partes del mundo y Argentina no es la excepción. Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Kardeslerim, poco a poco va ganando su lugar en la audiencia de las tardes. La historia gira entorno a los jóvenes Eren, cuatro hermanos que pierden a sus padres de manera trágica en distintos hechos y con pocos minutos de diferencia.

Tras la brutal muerte, deben enfrentar diferentes desafíos para sobrevivir y salir adelante. Pero lo que los une es el amor fraternal, la responsabilidad y el orgullo por quienes son más allá de los recursos económicos, las burlas y la discriminación.

La fuerte trama de la serie le valió premios internacionales y millones espectadores en el mundo, especialmente en Europa donde se la conoce como Hermanos. En Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, son los países donde la ficción es un fenómeno viral.

Esto hace que sus actores cosechen la mirada constante de la audiencia y uno de los más querido es Onur Seyit Yaran quien interpreta a Doruk en la novela. El actor se pone en la piel de un joven de clase alta que es muy popular en el colegio al que asiste pero con una sencillez que logra reflotar gracias al amor por una chica muy especial: Asiye Eren (Su Burcu Yazgi Coskun), una de las chicas huérfana.

Doruk es un personaje que tiene 17 años de edad sin embargo en la vida real el actor que lo interpreta es mucho más grande. Onur Seyit Yaran nació el 13 de enero de 1995 y actualmente tiene 28 años de edad.

En una entrevista brindada para el portal español HOLA, el actor reveló la diferencia que tiene con su personaje: “creo que no tenemos nada en común, pero si insistes, podemos decir que, yo, cuando era mucho más joven, podría ser un pequeño Doruk cuando estaba en el instituto”.

“Hoy no puedo describirme con ninguna característica de Doruk. De hecho, me gustaría cambiar algunos de sus aspectos… Como por ejemplo esas alteraciones sentimentales tan frecuentes en él, esos comportamientos tan difíciles, sus enfados… En eso no tenemos nada que ver”, explicó.