Nuestro Amor Eterno: las 5 claves de la ficción camino al final

sábado, 3 de junio de 2023 00:00

Comenzó junio y con este mes la cuenta regresiva para que una de las novelas turcas de Telefe diga adiós: Nuestro Amor Eterno. La ficción, cuyo título original es Istanbullu Gelin, se despedirá en pocas semanas y con esto la historia de Süreyya y Faruk estará cargada de sorpresas.

Si bien aún quedan cuatro capítulos originales por delante, que Telefe los fragmenta en varios días, el rumbo que tomará ahora será clave. La historia tomará giros constantes pero aún falta uno muy fuerte que, sin dudas, conmoverá al fandom. A continuación las cinco claves para no perder los detalles de la novela.

1. El alzhéimer, más fuerte que nunca

Si algo tiene Nuestro Amor Eterno es cómo conjuga temáticas muy comunes en cualquier sociedad y afines a la audiencia como es la pérdida de un embarazo, la depresión post-parto, el cáncer fatal y ahora el alzhéimer, entre otros tantos temas. En lo que queda de la ficción, sin dudas, esta última enfermedad es la que cobra más fuerza y marca el rumbo de los capítulos.

La demencia senil, interpretada por Esma (Ipek Bilgin), empezó a tener fuerza en la trama en estos últimos episodios. En la semana que pasó, este personaje perdió la noción del tiempo y el espacio en varias ocasiones y con esto, puso en riesgo a otra de las figuras: Nazif (Muharrem Türkseven).

Es por eso, que el personaje de Esma cobrará mucha fuerza en las próximas semanas de la mano de la enfermedad y una decisión que tomará, en un momento de cordura, para no hacerle más daño a nadie. ¿Qué ocurrirá?, en los capítulos que vienen se develará.

2. Los nuevos personajes

La novela cuenta con 87 episodios originales en total pero a partir del 84 se dará el paso de personajes temporales que, sin bien tendrá poco tiempo en la trama, tendrán un fuerte impacto. Si algo caracterizó a toda la historia fue precisamente el gran cambio de las figuras para dar dinamismo a la historia. Y en esta última etapa eso no será la excepción.

Es por eso que se verán figuras nuevas pero también el regreso de uno que es muy querido y esperado por todos. Más allá de este último, el ingreso de dos se dará en los capítulos que se verán la semana que viene por Telefe y que estarán muy vinculadas a la figura de Esma.

3. La muerte volverá a decir presente

Lo que nadie quiere pero se dará, es la muerte de un personaje muy fuerte y querido en la historia. Para no spoilear se evitará decir quién es y cómo ocurrirá pero provocará un gran shock en todos. Es que se dará de una manera sorpresiva y cuando la alegría de los protagonistas esté al máximo.

El personaje ingresó a mitad de la ficción y supo ganar el corazón lentamente de todos los Boran pero también del fandom. Es que los seguidores no le perdieron detalles a sus acciones e incluso, los más fanáticos, lo alentaron a través de las redes sociales.

4. Lo que predijo Yaz

En enero pasado, Telefe emitió el capítulo 186 (que fue el 54 original) en el que se dio un salto temporal en la trama y se pasó al futuro. Allí se vio a la psicóloga que atiende a Adem notoriamente envejecida y hablando con una jovencita. En esa ocasión la terapeuta la llamó Yaz y la chica le pidió que no la identificara con el nombre que le puso su madre, sino que la llamara Ala, que es su otro nombre.

Luego agregó: "Süreyya hacía las cosas mejor que todos... ya le dije que todo lo hacía perfecto, de algún modo siempre era lo mejor, aún en las cosas malas. De hecho asesinó a mi abuela a sangre fría y no la descubrió nadie. Yo la ví. Me encontraba ahí mismo, ella no se percató de mi presencia". Ahora los fans de la historia se preguntan... ¿esto ocurrirá en el último tramo de la ficción?.

5. El personaje que no regresa

Uno de los personajes que también conquistó a la audiencia fue uno de los hermanos Boran, Murat (Berkay Hardal). El más chico del clan se enamoró de la empleada, Bade (Hira Koyuncuoglu), y se casó. Producto de esto se peleó con los hermanos y la madre por lo que decidió irse a Inglaterra en busca de una mejor vida. Eso ocurrió en la Primera Temporada.

A pesar de que muchos fans esperaban, e incluso deseaban, su regreso a la ficción al final de la historia, esto no ocurrirá. Los actores que interpretaban a esta pareja tomaron nuevos rumbos laborales y compromisos con otras ficciones, lo que hizo que no fueran convocados para dar el cierre.