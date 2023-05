"Me robó": el picante comentario de Zaira a Wanda Nara en "Masterchef"

martes, 30 de mayo de 2023 10:56

Zaira Nara llegó a MasterChef Argentina 2023 con una denuncia en contra de Wanda, su hermana mayor y conductora de la competencia.

Como el jurado dio de prueba un desafío en el que hay que cocinar pegados en un mismo delantal, Wanda fue invitada a participar junto con Zaira para la elaboración de un “omelette perfecto”.

Cuando la modelo ingresó al estudio, Damián Betular le preguntó por sus labores y platos predilectos en la cocina. “Wanda es famosa por la tarta de manzana, ¿y vos?”, indagó el pastelero.

“También por lo mismo”, respondió Zaira, causando las risas de todos los presentes dada la gran fama que adquirió ese postre.

“¿Pero te robó la receta?”, repreguntó Germán Martitegui, y la hermana de la conductora de Telefe lanzó su denuncia: “La verdad que sí”.

“No sé en qué momento se adjudicó la torta de manzana”, agregó Zaira, mientras que Donato de Santis se mostraba orgulloso de haber sospechado desde hace tiempo que ese plato no era originalmente de Wanda.

“Ella la hacía para agasajarme pero la realidad es que la tarta de manzana era mía. Yo después no podía decir que era mía”, continuó la modelo, haciendo alusión a la fama que hizo Wanda de esa preparación.

“He ido por todos los restaurantes de la Argentina probando crumble y tartas de manzana porque mi abuela era la que la hacía en su asadera grande”, explicó Zaira.

“Acá por poco recordaron con lágrimas que habían heredado la receta y que lo conquistó a Mauro Icardi”, disparó Betular contra Wanda.

“¡Pero yo no soy de otra familia, es la misma abuela!”, se defendió la conductora de MasterChef Argentina.

“Yo también he conquistado con la tarta de manzana pero no los puedo decir porque ya han quedado en el pasado, no sirven de nada esas conquistas”, sentenció Zaira.