"No aparecía": revelaron la actitud de Marcos en el grupo de WhatsApp de los ex "Gran Hermano"

martes, 30 de mayo de 2023 00:00

Este lunes, estrenó "Fuera de Joda", el streaming de Telefe en YouTube y Twitch con Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar y Daniela Celis y hubo confesiones al por mayor. Entre ellas, una incluyó a Marcos Ginocchio.

Es que hablaron de un grupo de WhatsApp que mantienen que llamaron "Los verdaderos". Eso fue en referencia a los integrantes que entraron en el inicio de "Gran Hermano", aunque no están todos. Además de ellos, lo integran Marcos Ginocchio, Romina Uhrig y Thiago Medina.

Este fin de semana, tuvieron una idea y hubo reacciones encontradas. Lucila "La Tora" Villar contó que planteó que todos hicieran un viaje a la Costa. Daniela contó: "el primero que se prendió fue Thiago: "yendo, amiga", dijo. Nos veíamos en ese plan. Lo mismo pasó con Julieta y Romi".

Pero hubo un silencio que llamó la atención: "Nacho y el Primo no decían nada. Nosotros armábamos los planes y nada", dijeron Lucila y Julieta. En eso, Nacho se defendió: "yo tengo aún amigos por ver y otras cosas que hacer. No me parecía".

En el transcurso de la charla, defendieron a Marcos a quien le gustó la idea pero tenía que hacer una presencia en un boliche en Córdoba. "Pero quedamos todos de acuerdo en ir a la casa de Juli a hacer la previa. Estuvo buenísima", remarcaron. Después, fueron a la fiesta Bresh.

¿Se viene Marculi en "Margarita"?

Sobre la posibilidad de que los finalistas de "Gran Hermano" sean parte de la nueva serie producida por Cris Morena y que es el spinoff de Floricienta, Julieta Poggio dio un adelanto en LAM. Allí dijo que sí hay conversaciones.

"Ahí se va a dar el shippeo al fin con Marcos, ahí lo vas a tener que besar, se acabaron las excusas", disparó Julieta. Y ella, afirmó "ojalá así sea, después les cuento cuando tenga mas info." ¿Será?