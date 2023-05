"No digo el nombre para no quemarte": Julieta Poggio confesó que planea una venganza

martes, 30 de mayo de 2023 00:00

Julieta Poggio es una de las conductoras de "Fuera de joda", el streaming de Telefe con ex "Gran Hermano" e hizo una confesión. Señaló que está iniciando "una venganza" contra lo que definió "un fan enemigo".

Fue en el inicio de la sección "El consultorio de Venganiela", que la actriz y modelo habló de los próximos pasos que dará: "estoy planeando una venganza a mi hater número uno y también fan. Es @bizcochitachan, es una cuenta de Twitter. No puedo creer la imaginación que maneja; es una máquina de fake news".

uD83DuDEA8 POLÉMICA TOTAL! Julieta declara su venganza contra Bizcochita Chan.



JULIETA POGGIO hace la primer consulta a la DRA. VENGANIELA

- Va a denunciar a @bizcochitachan y dice que conoce absolutamente todos los datos sobre él pic.twitter.com/laNhBZa51a — TRONK (@Tronnk_) May 29, 2023

Recordó las polémicas con la modelo Anabel Sánchez y "lo de las Islas Malvinas que fue muy groso y feo. Ahora, me dice que quiero ser nueva Shakira. Todo tiene un límite".

Y sentenció: "sé tu nombre y voy a iniciar acciones penales. A ustedes les pido denuncien la cuenta. No puedo creer lo que hace; empecé con mi venganza con él (en relación a que es un hombre quien maneja la cuenta). Te mando un beso te mando igual, no digo el nombre para no quemarte".

Julieta expresó que cuenta con el apoyo de Telefe para su demanda y que "me contactaron con un abogado para iniciar todo".