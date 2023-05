Dos ex Gran Hermano se enfrentaron en vivo: "Vocecita de mosquita muerta"

sábado, 20 de mayo de 2023 00:00

Este viernes en la noche, Nacho Castañares, finalista de la última edición de Gran Hermano, fue invitado al piso de LAM para un mano a mano con Ángel de Brito y en ese escenario se cruzó con una polémica ex hermanita, Coti Romero, quien actualmente es panelista en el programa.

Las angelitas tuvieron la oportunidad de preguntarles diferentes cosas al joven, y al momento de tomar la palabra, Coti le consultó si alguna vez adentro del reality se había sentido fuerte, y otras veces si sentía que se iba.

"De sentir que me iba no, pero sí la incertidumbre de que sabía que me iba a pasar, sobre en los días de la placa, por ejemplo en la de Agus, al principio decía 'Listo, no pasa nada' y no salí, llegó el mano a mano y dije 'Uy, aca...'", confesó Nacho.

En ese momento, De Brito preguntó: "¿Por qué pensas, Coti, que Nacho llegó a la final?". "Yo siempre lo dije, para mi él se supo adaptar de una forma increíble. Pensar que él empezó con 'Los Monitos' que en su momento eran odiados y se fueron todos de a uno. Encima era muy gracioso, él se juntaba con alguien y a la semana se iba", recordó la correntina.

Y agregó: "Terminó quedando segundo que es una locura, pero fue porque se supo adaptar, supo ir cambiando". Posteriormente, en el piso pasaron un tape sobre la estadía de ambos jóvenes en la casa y otra situación quedó en evidencia.

"Como panquequeaste recién cambiando todo, me pusiste vocecita de mosquita muerta. Re mala persona, mala leche le decías", disparó Ángel de Brito a Coti provocando la risa de todos en el piso.

"Yo trataba de convencer a las chicas de que la semana siguiente lo voten a él, yo quería que se vaya, que se vacha", recordó y bromeó la rubia.

Mirá el video: