Benjamín Vicuña habría tenido un romance con la ex pareja de un presidente argentino

sábado, 20 de mayo de 2023 00:00

En las últimas horas, el reconocido periodista chileno, Mario Solís habló con Intrusos y tocó un tema que desde hace mucho tiempo intrigaba a más de uno: el supuesto romance de Benjamín Vicuña con la ex pareja de un presidente argentino.

Se trata de la conductora Cecilia Bolocco, ex pareja de Carlos Menem, con quien el actor habría tenido un acercamiento en medio de una gira.

“Hay una información que maneja gran parte de la prensa chilena, y es que en una gira de Teletón hubo un romance de una noche o un par”, comenzó contando Solís.

Foto: Gentileza Canal 13 Chile

“Curiosamente, estas relaciones que no se vinculan con gente de poder, figuras de peso político o empresarial no trascienden a los medios de comunicación y no se publican. No le dan mayor difusión”, comentó el chileno.

“Cecilia siempre busca que salga público cuando hay una relación con una figura de poder. Recién ahí puede dejar el ámbito privado y hacerse público”, finalizó.