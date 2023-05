Tomás Holder habló tras ser internado de urgencia: “es peligroso para el corazón y para..."

martes, 2 de mayo de 2023 19:39

Tomás Holder, el primer eliminado de Gran Hermano 2022, preocupó a sus seguidores tras publicar una foto desde una clínica de Rosario. Los seguidores del influencer se preocuparon por su salud y él rápidamente salió a aclarar los motivos de su internación.

“¿Sábado de joda? Sábado de guardia en el sanatorio”, publicó el joven junto a un video en sus redes sociales. En las imágenes mostraba una lista de espera con los nombres de personas que esperaban ser atendidas, entre ellas, el propio Holder.

Luego publicó una imagen recostado en una camilla y con un suero conectado en uno de sus brazos. Además, el ex hermanito, escribió una frase esperanzadora para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Todo va a estar bien”.

El influencer pasó toda la noche internado y sobre la mañana del domingo volvió a subir una imagen similar a la anterior y agradeció los mensajes de apoyo que recibió: “Buen día, gracias a todos por los mensajes hermosos. Quédense tranquilos que estoy bajo médicos súper buenos”.

Tomás fue rápidamente dado de alta y contó cuál fue el motivo por el que debió ser internado de urgencia. “Quería contarles que lo que me pasó fue una alteración en el riñón, de la CPK, que otra vez me dio muy elevada”, explicó el ex gran hermano.

El joven aseguró que es un problema con el cuál viene luchando hace algunos años, pero cada tanto tiene recaídas. “La CPK es una glándula del cuerpo que tiene que estar siempre baja, 350 en el hombre, a mi me dio muy elevada, me dio 2500”, señaló.

Además, explicó cómo le afecta esto: “Es muy peligroso para el corazón como para la cabeza, en 2021, por ejemplo, me había dado 5000”.

Holder también señaló el motivo por el cual los valores de la CPK le dieron elevados. “Y cuando el cuerpo hace demasiada actividad física, en mi caso hace ocho meses que no iba al gimnasio, que no entrenaba y fui a jugar dos partidos de fútbol seguidos y me hizo muy, muy mal”, sostuvo.

“Estuve internado toda la noche, pero ya estamos fuera de riesgo, me dieron el alta recién, así que me voy, estoy contento”, tranquilizó a sus fanáticos y agregó: “Gracias a toda la gente linda que me bancó y que me tiró lindos mensajes, los amo wacho, hay Holder para rato”.