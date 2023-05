Vicuña tras la muerte de su hija Blanca: "me costó años asimilarlo y sigo transitando el desierto"

martes, 2 de mayo de 2023 18:00

Blanca, la niña que quería volar es el título que Benjamín Vicuña eligió para el libro sobre su hija. El actor chileno decidió enfocar todo su dolor en un escrito que estará disponible para todo el público.

Tras este emotivo momento, el actor sostuvo que "este libro es un tributo a mi hija y una expresión desbordada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío".

Posteriormente, agregó que "me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo". El famoso presentó el material ante un gran marco de público.

"En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien.", subrayó el Vicuña.

Por último, afirmó que "quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla".

Vale destacar que Gabriel Rolón fue el encargado de escribir el prólogo del libro. En esta parte intentaron reflejar el duro momento que les tocó vivir tras el fallecimiento de Blanca.