"Se confirmó todo": Camila de Gran Hermano cumplirá un gran sueño

sábado, 8 de abril de 2023 11:30

Feliz... muy feliz. Así se mostró en las últimas horas, Camilia Lattanzio, la ex participante de Gran Hermano que logró quedar entre los cinco finalistas del reality de Telefe. La rubia cumplió recientemente 22 años de edad y lo festejó con amigos y en familia. Si bien uno de los detalles que no pasó desapercibido para los seguidores fue la ausencia del resto de los "hermanitos" eso no habría significado un problema para ella quien ahora está sumamente feliz por una sorpresa que le dieron.

A través de su historia en Instagram, la competidora contó este sábado en la madrugada que le confirmaron algo que nunca había imaginado. Habrá una gran fiesta dedicada a ella y a su hermana gemela, Florencia, en el reconocido Palacio Leloir. El mismo contará con la cobertura exclusiva de la Revista Caras y además habrá una gran sorpresa para todos los invitados.

"Estoy muy contenta de avisarles. Para los que no sabían el 5 de abril fue mi cumple festejé algo muy tranqui entre la familia. Pero se confirmó todo y este 21 de abril festejaremos el cumpleaños de las gemelas Lattanzio", comenzó expresando la joven entre gritos eufóricos y la risa sin poder contenerla.

Luego agregó cuál será la gran sorpresa: "se estrena mi nuevo tema. Se viene la fiesta del año con la cobertura de Caras y el estreno del tema". Para esa ocasión ya confirmó que "será una mega fiesta" a la que irá "mucha gente".

En el video, la ex participante de Gran Hermano escribió "Kmila": ¿será su nombre artístico?

El cumpleaños

Este miércoles, Camila Lattanzio festejó su cumpleaños número 22 junto a su hermana gemela. Eligieron un reconocido boliche de zona oeste del Gran Buenos Aires y allí vivieron una noche a puro baile y diversión que luego se difundió en las redes sociales.

Al festejo asistieron los amigos y familiares de las gemelas y hubo un invitado especial: Agustín Guardis. "Frodo" fue el único ex participante de Gran Hermano que asistió al evento y allí se sacaron una video-selfie que luego compartieron en los perfiles de Instagram.

La ausencia que sorprendió a muchos fue la de Walter "Alfa" Santiago, quien durante la estadía en la casa de Gran Hermano se mostró muy cercano y cariñoso con ella. Sin embargo, en el día más especial de ella, él se ausentó como lo hicieron el resto de los participantes.