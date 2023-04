"Por lo menos sé persona": se abrió la guerra entre dos participantes de Gran Hermano

sábado, 8 de abril de 2023 15:54

Terminó Gran Hermano pero el reality sigue dando mucha tela para cortar a partir de sus diferentes participantes. Los ex "hermanitos" disfrutan pasando por todos los programas televisivos a los que se los invita y de igual manera marcan presencia en todos los eventos a los que se los contratan.

Pero en medio de toda la vorágine también se dan las discrepancias y ahora un nuevo frente de "guerra" se abrió entre dos ex participantes del programa de Telefe. Se trata de Juan Reverdito y Nacho Castañares. Ambos formaban parte del grupo considerado "los monitos" que estaba al principio del reality.

Juan fue uno de los primeros en salir de la casa y hasta ese momento mantuvo muy buena relación con Nacho. Sin embargo cuando el finalista abandonó la casa, todo cambió y esa relación se habría no solo cortado sino también puesto en pie de guerra.

"Es simple lo de Nacho. Yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa, lo seguí al padre y él me dejó de seguir. Lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno", comenzó expresando en una entrevista brindada en las redes sociales.

Reverdito contó que le mandó a Nacho unos anteojos de regalo que le pidió en las fiestas pero no recibió ni una palabra de agradecimiento de él. "Le di un abrazo y sentí el abrazo con Nacho. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... La verdad que dije 'qué onda, ¿no?'", agregó.

Esa indiferencia y alejamiento, el tachero se lo confiere a la mala repercusión que él tuvo cuando pasó por el programa y quedó eliminado con una gran cantidad de votos del público. "Seguramente la gente que lo rodea, ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, lo odian todos, no te juntes con ese, me juego que los que están cerquitas le han dijo a 'Juan no lo quiere nadie'. Por lo menos sé persona y contestá los mensajes que le he mandado", explicó.

"El regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica, me los dio y se los dí a una productora para que se los dé. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van", finalizó Juan.