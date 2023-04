Mike Amigorena confesó uno de sus máximos placeres en la intimidad: "Que me chupen el..."

jueves, 27 de abril de 2023 00:00

El talentoso actor de cine y televisión, Mike Amigorena, pasó por el streaming Loft, donde hizo una extrañísima y sorprendente revalación de uno de sus mayores placeres al momento de mantener relaciones sexuales.

Según contó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo, el actor hasta se animó a proponer una demostración en vivo a Gastón Soffritti.

“¡A Mike Amigorena le gusta que le chupen el ojo!”, exclamó Lussich, para luego pasar el tape del programa. “A mí me encanta que me chupen el ojo, la parte blanca. Yo hago así (se abre el párpado) y me pasás la lengua por acá. Primero, que te va a encantar a vos. A cualquier persona, chupar un ojo con la punta de la lengua… salvo que te de impresión", indicó Mike.

“¿Pero qué te genera?”, le preguntó su compañero. “Esto… una cosa de éxtasis, me duerme, te lo juro por Dios”, le contestó. “Es hermoso, nunca había escuchado una cosa así”, comentó Soffritti.

“A mí me encanta que me chupen el ojo (...) Entonces, la lengua se pone en contacto de la ‘bola’… ¡guau!”, lo que provocó la risa de todos en el programa.