Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 20 de abril de 2023 00:00

Los celos serán protagonistas del capítulo que se verá este jueves en Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin traerá nuevos conflictos pero esta vez de la mano de Faruk y su secretaria Özgür.

En el capítulo de este jueves, Esma se mostrará indignada por lo que pretende conseguir Ipek al divorciarse de Fikret. Es por ello que intentará intervenir para evitar que el conflicto sea aún mayor. "El abogado vino a traer el acuerdo de divorcio y todo lo que pide Ipek. Primero deberían hablar ustedes. ¿Cómo se atreve después de todo lo que han vivido juntos?", lanzará la madre de los Boran.

El escrito presentado por el abogado incluye la pensión alimenticia pero además pide una compensación de bienes raíces. Eso no sólo sorprenderá a Esma sino también al mismo Fikret que nunca imaginará tal revancha de su ex esposa.

Por otro lado, Adem tendrá una nueva charla con su psicóloga quien lo orientará sobre los conflictos que atraviesa con Dilara por la tenencia del hijo de ambos. "La gente no siempre tiende a apreciar las buenas acciones que hacen otras personas y por lo tanto lo olvidan. A todos nos pasa, incluso a tí y a mi. Nos hace difícil recordar lo bueno pero jamás olvidamos las cosas malas porque eso lastima", señalará la psicóloga destacando que ve en Adem que ese paso lo logró hacer.

Ante este escenario, la mujer buscará hacerle entender que Dilara lo que atraviesa es un momento de dolor por lo ocurrido pero no tiene maldad. "Pienso que ella está haciendo su propio esfuerzo por perdonarte. Pero ambos deben poner de su parte", explicará la psicóloga aclarando que acá no hay una persona mala de un lado y del otro: "tal vez ella no es mala, tal vez se equivoca".

Lejos de todo esto, Süreyya y Faruk acordarán cenar juntos para celebrar el Día de los Enamorados. Sin embargo, él decidió pasar antes por la cena que organizó Özgür para festejar el cumpleaños de un empresario amigo. Entorno a la mesa, Faruk y Özgür se sentarán juntos y compartirán risas, alcohol y fotos.

Precisamente una de esas fotos será cargada a la red social y Süreyya la verá mientras espera que Faruk llegue a la cena que tenía organizada con ella. ¿Qué pasará ahora? habrá que estar atentos al capítulo de este jueves.