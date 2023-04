Eda y Serkan: se viene el primer quiebre de la historia

jueves, 20 de abril de 2023 00:00

Eda y Serkan: ¿será que es amor? lleva un mes al aire y logró conquistar el corazón de la audiencia. De las cuatro novelas originarias de Turquía, es la que mejor mide en audiencia de la mano de su trama de comedia romántica.

La historia gira entorno a una estudiante de arquitectura paisajista, Eda, y un empresario, Serkan, que tiene una empresa constructora. Ambos firmaron un contrato para simular que son pareja ante su entorno pero sin advertir que la constante cercanía los llevaría a enamorarse realmente.

Sen Çal Kapimi, tal cual es su nombre original, transitó sus primeros 10 episodios entorno a los vaivenes de pareja ficticia y lucha de los sentimientos internos. Pero ahora llegará el tan esperado quiebre de la historia. Es que el capítulo que se verá este viernes por la pantalla de Telefe, será el 11 original que es el considerado como el punto de inflexión en la trama, el que marcará un antes y un después en la historia.

¿Qué ocurrirá? para evitar spoilear, sólo se adelantará que se dará una de las escenas más esperada por los fans y que marcará una vuelta de página entre Yildiz y Bolat.

En el capítulo que se verá este jueves, el cuadro de salud de Serkan se complicará con fiebre. Eso lo llevará a estar en un estado en el que no será consciente de lo que dice. "Eda no me dejes", le pedirá él de manera inconsciente mientras ella lo cuida y trata de bajarle la temperatura con paños de agua fría.

Pero todo cambiará en la mañana cuando ambos despierten juntos. Él ya estará mucho mejor y se sorprenderá cuando vea que no se fue de su lado. "Tu quisiste, me pediste que no me fuera", le dirá ella pero él le confesará: "¿de verdad?, no lo recuerdo, nada".

Más tarde, la madre Aydan tendrá una charla a solas con Eda y le pedirá algo de corazón. "Le recordaste a Serkan que está vivo pero ahora, él tiene que volver con Selin para compensar el error que cometió en el pasado. Necesita alguien que le convenga, que lo conozca bien y pueda confiar", señalará la madre del joven quien además le regalará el anillo que él le dio de compromiso para de esa forma "él no pueda recordarla".