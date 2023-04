"No me vengas con pavadas": una ex Gran Hermano estalló contra un compañero

jueves, 20 de abril de 2023 18:10

Esta semana, Juan Revertido compartió un live en el que habló de dos de sus compañeros en Gran Hermano e hizo que uno de ellos explotara. El taxi que tuvo una polémica participación en el reality de Telefe contó algo que Alexis "El Conejo" le habría confesado y sorprendió a todos.

El entrevistador le preguntó a Juan si hacía un asado a quién invitaba de los ex "hermanitos" a lo que él respondió a Alexis y a su novia, Constanza Romero. En eso fue interrumpido para que explicara si era real o no lo que "El Cone" la había confesado.

"Me lo encontré a Cone hace un par de semanas que nos juntamos y me contó de que los fans, te juro, le preguntaron a qué destino querían ir y les pagaron el viaje a los dos. Es lo que me contó él, es una locura", confesó Juan.

El entrevistados sin poder creerlo le preguntó si le estaba diciendo la verdad, a lo que él dijo que sí y analizó que entre los dos tienen alrededor de 3 millones de seguidores, por lo que era posible que haya pasado eso.

Lejos de pasar por alto las palabras del taxista, Coti replicó el video en su cuenta de Twitter y comentó al respecto. "HAJAJAJA Juan no me vengas con pavadas". Y agregó: "Na igual todo bien con él, me cae bien Juan".