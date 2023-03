Amor de Familia: avance del capítulo de este jueves

jueves, 9 de marzo de 2023 00:00

Giros inesperados, la venganza marcando presencia y el amor muy presente entre los protagonistas. Así avanza la novela turca Amor de Familia, cuyo título original es Bizim Hikaye. La ficción tendrá situaciones muy dramáticas con la vida puesta en riesgo pero también el amor sosteniendo todo.

En el capítulo de este jueves, Filiz comenzará a transitar determinadas situaciones en su salud que ella no tomará en cuenta pero que son alertas que le irá dando su cuerpo. Una de estas se dará ahora cuando le salga sangre de nariz pero su reacción será ignorar todo.

Baris pedirá un préstamo para ayudar a Filiz con las deudas que tiene tras el robo en el taller. "Se que pagará, al fin de cuentas usted es doctor pero ¿por qué con un prestamista?", preguntará el hombre al recibir el pedido del joven.

Por otro lado, Nihal y Selim mantendrán una reunión con la mirada puesta en la venganza contra Filiz y Baris. Ella es quien está más decidida a destruirlos mientras él lucha contra su conciencia y corazón por lo que pueda provocarle a la mujer de la que se había enamorado.

"¿No hay ningún problema?, ¿estás seguro que no hay ningún truco que puedan usar?", preguntará ella y luego intentará saber por qué él se ve afligido por lo que están haciendo si "todo va de maravillas".

"Meteremos a Filiz a la cárcel por algo que no hizo, ¿te das cuenta de eso?. No entiendo por qué estás tan contenta", responderá él sin vueltas a lo que ella le aclarará: "no lo haremos nosotros, su novio es quien lo hará".