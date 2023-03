¿A las trompadas?: aseguran que Alfa y Ariel, de Gran Hermano, tuvieron un pelea en los camarines de Telefe

jueves, 2 de marzo de 2023 13:45

Desde que empezó Gran Hermano (Telefe), Walter "Alfa" Santiago fue uno de los personajes que más polémica sumó y comentarios de todo tipo en su entorno. El participante, que abandonó la casa en febrero pasado, se fue por decisión del público después de haber protagonizado varios enfrentamientos con Ariel Ansaldo, uno de los dos participantes que se sumó al reality en diciembre del 2022.

Ambos ya están fuera de la casa y, pese a que no conviven, las diferencias no lograron limarse y los enfrentamientos tampoco habrían mermado. Mientras dure el reality, los dos seguirán cruzándose no sólo en los diversos programas de Gran Hermano sino también en los de otros canales de televisión.

Según comentó Ángel de Brito Alfa y Ariel habrían tenido una acalorada discusión en donde incluso habrían llegado casi a las manos. El hecho se habría dado en los camarines de Telefe, cuando ambos asistieron al programa El Debate (Telefe). “La guerra de adentro de la casa se trasladó a la sala de maquillaje. Tuvieron que frenarlos”, señaló el conductor en LAM (América).

Luego agregó: “Se encontraron en un momento de tranquilidad del trabajo, empezaron a discutir y casi hubo piñas”. Posteriormente Alfa salió a hablar de este episodio: “No hubo momento tenso. Lo único que yo le dije es que no me gusta que hable de mí alguien que no me conoce”.

“Está vacío. No puede hablar de nada, por eso habla de mí”, agregó aclarando: “No me faltó el respeto, ni yo a él. Ya no me interesa hablar más de él. No existe para mí”.

El día que lo enfrentó en El Debate

El primer día después de ser eliminado del reality, Alfa contó en El Debate que la convivencia no fue fácil, especialmente por la diferencia de edad. “Para mí no fue difícil convivir con chicos más jóvenes, pero sí fue difícil convivir con ellos, porque cada uno tiene sus costumbres. A veces molestaba el desorden y cuando dejaban las cosas de la cocina sin lavar en la bacha”, contó Alfa.

Ante esto, Ariel reaccionó: “Alfa, todos tuvimos que soportar tu hostigamiento”.