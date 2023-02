Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 10 de febrero de 2023 00:00

Momentos de resentimiento y dolor se entrelazarán en un episodio intenso de Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita su Tercera Temporada con una trama intensa en la que sus personajes transitan situaciones muy fuertes con el amor desplazado por el dolor.

En el capítulo que se vio este jueves por Telefe, Adem (Firat Tanis) se mostró decidido a dar vuelta la página en cuanto a la relación con Dilara (Neslihan Arslan) y eso lo llevó a abrir su corazón a una nueva mujer: Günes Köksal (Nihal Yalçin).

Para ello la invitó a cenar, él mismo le preparó un plato y luego se concretó una larga charla con copas en las manos. Finalmente el capítulo quedó con una escena abierta que da cuenta de la posibilidad de que ambos hayan pasado la noche juntos.

En el episodio que se verá este viernes, Adem y Dilara estarán nuevamente cara a cara pero esta vez para dar curso al divorcio. Será en la audiencia judicial en la Corte, donde el juez dictará el fallo ante ambos.

"Finalmente lo lograste", lanzará Adem con su mirada fija en los ojos de Dilara y esperando por su reacción. "Pero no fui yo quien cometió la traición y espero que algún día lo pagues", refutará ella.

Sin embargo, él no se quedará en silencio y le dirigirá palabras muy duras que buscarán exteriorizar todo lo que le está pasando. "Siempre debo pagar por todo, porque la culpa es mia. Me merezco lo peor. Soy un pobre infeliz y no tengo derecho a un sueño", apuntará Adem con dolor en sus ojos.

Luego agregará: "Que maldita ha sido mi vida. Tu fuiste mi sueño ideal Dilara pero la vida se puso en mi contra. Y aunque también fue mi decisión, ¿por qué? porque la vida fue muy sencilla. Pero si las cosas fueran como dijiste, que un hijo puede cambiar el destino de su padre, entonces mi hijo pagó mi sentencia".