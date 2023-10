Se picó: Georgina Barbarossa tomó partido por Andrea Rincón y criticó a Belén Francese

viernes, 13 de octubre de 2023 14:45

Cuando falta un día para ver "PH Podemos Hablar" (Telefe) y el tenso momento del cruce entre Andrea Rincón y Belén Francese, sigue la guerra. Esta vez, una famosa conductora tomó partido por una de ellas y fue contundente.

Se trata de Georgina Barbarossa que fue contundente al apoyar a Rincón y disparó contra Francese. “Lamento Belén que hayas querido armar esto, pero mi apoyo total a Andrea Rincón. Sabés Belén que te quiero, pero me parece que te mandaste un moco. Toda mi solidaridad con Andrea”, sentenció. El conflicto quedó en evidencia por parte de la periodista Laura Ubfal.

En tanto, Andrea Rincón dio su versión del hecho y que no la pasó bien en el programa de Andy Kusnetzoff. “Terminamos abrazadas, pero necesité que se aclare que lo que insinuó Belen no había pasado, porque no es real. Lo único que le dije es: “me lastimaste, por qué me hiciste esto”, contó.

“Yo no lo pasé bien, yo estaba muy contenta, me sentía bien, me sacaba fotos y de repente en la primer pregunta, no pasé al “Punto de encuentro”; el segundo fue “una fiesta inolvidable” y pasó Belén (Francese) y yo no pasé” explicó. Y agregó: “quiero aclarar que nunca trabajé con ella, nos vimos sí. Ella pasó y yo no sabía ni qué quería contar, le poníamos humor. Le dije: “no me quemes”. Me acuerdo de la fiesta. Ella estaba arriba con un chico y estaba triste porque recién se había separado. Estaba con un bailarín del “Bailando”.

Rincón siguió con el detalle de la situación que, para ella, es parte de su pasado. “Subimos varias personas y yo no quedé ni cerca de ella. Es imposible que yo le haya querido dar un beso. Para mí no era una “fiesta inolvidable” y si es tuya contála y lo que pasó es que no la vi venir, esto pasó al aire y lo van a ver.

Sentenció que todo lo que contó Francese “fue mi antigua vida. Es verdad, hubo consumo en esa fiesta y nos la pegamos todos. Yo pensé que iba a ir por ahí. Yo estuve con mujeres, a mí no me molesta, pero con ella no. Me hice cargo de que en esa fiesta estaba consumiendo, pero yo quise exponerme y tuve que hacerme cargo porque me ella me expuso a mí”.