Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 13 de octubre de 2023 00:00

Momentos muy dramáticos se vivirán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con el amor dejado de lado y con la cárcel nuevamente como protagonista. La historia viene mostrando situaciones muy fuertes con sus personajes tras las rejas, uno detrás de otro. Y ahora una nueva figura no podrá zafar del calabozo.

En los últimos capítulos que se vieron por Telefe, Sengül (Fadik Sevin Atasoy) fue la primera en caer presa. Luego siguieron Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun), Aybike (Melis Minkari), Süsen (Lizge Cömert) y Harika (Gözde Türker). Y si bien ahora todas ellas están libres, una nueva figura será llevada a la cárcel. Se trata de Suzan (Ahu Yagtu), quien deberá pagar con su detención la deuda que contrajo su marido, Akif (Celil Nalçakan).

En el episodio que se verá este viernes, la detención se dará en medio de la presentación que hará Akif de los cambios en su empresa. Junto a Suzan, Nebahat (Simge Selçuk) y Ayla (Asli Mavitan), confirmará a la prensa que él ya no es más dueño de las firmas comerciales y que de todo se harán cargo las mujeres. "Somos familia es como tener hermanos de distintos padres. Son empresas familiares", lanzará con picardía.

En medio de esto, la policía ingresará al lugar donde se desarrolla la gala y buscará puntualmente a Suzan. "Se emitió una orden de arresto por deudas empresariales. Debe venir a la central de policía", lanzará el policía para directamente arrestarla delante de todos.

Por otro lado, Asiye, Aybike, Süsen y Harika se enfrentarán a un nuevo problema. Esta vez será a partir del escándalo que se desató tras la detención de ellas. Cuando las chicas ingresen al colegio, Ayla saldrá a su encuentro y les confirmará que quedaron expulsadas de la institución. "Van a ir a mi oficina porque se van a ir del colegio", lanzará la mujer.

Luego la madre de Berk agregará: "por desgracia les advertí que no quería problemas y no había más oportunidades. Eso lo sabían y éstas son las consecuencias". Tras escuchar esta decisión, Asiye lamentará: "no lo puedo creer nos salvamos de prisión y nos expulsan del colegio".

Tras esto, las 4 amigas se unieron para defenderse mutuamente y explicar lo que había ocurrido en realidad. Las amigas contarán que todo fue culpa de Emir (Enes Demirkapi), quien maltrató a Harika y ellas salieron a defenderla. "Nuestro único objetivo fue salvar a Harika, a eso fuimos y todo se complicó. Cuando subimos a mi auto le pequé al de él. Él estaba inconsciente y cayó al río", explicará Süsen.

Tras esto, Asiye expresará: "si existiera un monstruo ese es Emir y ¿qué nos harán?, ¿expulsar del colegio'". Al escuchar las palabras de las chicas, Harika dejará un mensaje a todas las compañeras del colegio: "cuídense de la gente que de alguna manera los quiere lastimar... si los tratan de lastimar o con indiferencia lo mejor es que se alejen pero nunca se queden calladas".