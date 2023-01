La triste despedida de Darío Barassi: "me cambiaste la vida"

miércoles, 4 de enero de 2023 00:00

Este martes, Darío Barassi publicó su despida a 100 Argentinos Dicen en su cuenta de Instagram. El conductor aseguró que el ciclo le provocó muchas alegrías y también le ayudó para seguir creciendo en popularidad. Vale destacar que superó los 4 millones de seguidores en la red social.

El sanjuanino escribió un emotivo mensajes y sumó fotos de distintos momentos en los que pasó durante el programa. En la primera de ellas se puede ver a todo el equipo que estuvo a cargo de la producción, y luego imágenes en las que salía él en distintos fragmentos de su conducción.

La publicación superó los 80 mil me gustas e incontables comentarios, en cada uno de ellos predominó los buenos deseos, corazones y agradecimientos. También, los famosos dejaron su mensaje de apoyo, entre las distinguidas figuras se encontraba Vero Lozano, Flor Gattario, entre otros.

"Me cambiaste la vida. Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones", comenzó el posteo.

Posteriormente, sumó que "me permitiste conocer gente y miles de personajes entrañables más. En fin, te voy a extrañar. Mucho te voy a extrañar"





"Solo buscaba entretener, y creo q lo logramos. Se cierra un ciclo. Nadie lo terminó, se cerró sólo. Fue natural y lógico su final. Te abrazo @100argentinosdicen. Adiós bebé", cerró.