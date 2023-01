Amor de Familia: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 4 de enero de 2023 00:00

Momentos intensos se viven en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, transitará un camino en el que el amor se afianza entre sus protagonistas, mientras la maldad se entreteje alrededor de ambos.

En el capítulo de este miércoles, la familia Elibol transitará momentos de mucha preocupación tras ir la gente de Acción Social por la casa y ver la condición en la que viven los niños. "Vieron que tu abuela estaba contigo. Nada malo sucederá, no te preocupes. Estoy segura que todo estará bien", indicará Tülay a Fiko a lo que Baris sumará: "nadie se va a ir, sólo fue una agradable conversación".

Tras esto, Baris irá a hablar con su padre, quien vino investigando y sobre el que sospecha que algo turbio hay entorno a él. "Ya no tendremos más tratos. No puedes impedirme que vea a Filiz y tampoco puedes hacerle nada a los niños", señalará Baris a lo que su padre agregará: "de igual manera no cumpliste con tu palabra. Se que la sigues viendo. Así que ambos creyeron que podían jugar conmigo pero los haré pagar por eso. Vas a aprender a respetarme. Tengo una maravillosa sorpresa para ambos".

Cuando salga Baris de la oficina, su padre hablará con Ömer para saber si la trampa contra Filiz ya está hecha. Él fue el que impulsó la maniobra para "plantar" un paquete de cocaína compactada en la casa de los Elibol y avisar a la policía para detenga a Filiz y los niños terminen en el Orfanato.

"Tenemos un ligero problema. Me gustaría hablar con usted", lanzará Ömer quien le confirmará al padre de Baris que dieron para atrás los pasos de esa estrategia. "Si ella va a prisión tendremos que olvidarnos de los diamantes. Su madre tiene las piedras. Hablemos frente a frente. No es seguro hablar por teléfono. Le mandaré mi dirección por mensaje", señalará.

Sin embargo, Baris no dejará pasar la oportunidad de saber en qué anda su padre y por eso lo perseguirá en el auto para saber con quién se reúne. Para su sorpresa, se reunirá con Ömer y se confirmarán sus sospechas.

Por otro lado, Fikri verá en el diario una noticia que muestra a Sükran golpeada y abandonada en la vía pública. A partir de esto le avisará a Tufan e irán al hospital para ver el estado de salud en el que se encuentra.