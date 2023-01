Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 4 de enero de 2023 00:00

Una trampa y un resultado con consecuencias muy fuertes. Así se encamina la novela Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin.

En el capítulo de este miércoles, Süreyya recordará con mucho dolor todo lo pasado desde el momento en el que escuchó que Faruk la engañó con Gözde. Las palabras que él le dijo retumbarán en sus oídos como también los hermosos momentos vividos con él.

Mientras esto ocurre, Faruk irá a la empresa para retomar la actividad de trabajo y se enterará que Fikret tomó la decisión de firmar el contrato con Gözde sin su consentimiento. "¿Que hiciste qué?", preguntará Faruk y luego estallará: "pero qué has hecho. ¡Por qué hiciste eso sin mi!, ¡por qué no me llamaste para decirme que lo firmarías!".

Ante esto, Fikret dará una explicación que no lo convencerá: "no decidí que estabas fuera de la cama y la decisión pudo haberla tomado Akif. ¿Por qué te enfadas?, ¿ni siquiera puedo tomar una decisión?, ¿no tengo autoridad?".

"No tiene nada que ver con autoridad, ¿a qué te refieres?. No podemos trabajar con esa empresa. Sólo cancela el trato", pedirá Faruk y subrayará: "no podemos trabajar de ninguna manera".

Por otro lado, Esma visitará la habitación que será de la hija de Süreyya y al ver la cuna preparada recordará aquella cuna que supo tener para sus 4 hijos pero que por motivos que se desconoce, se quemó. En ese momento estará a su lado Gülistan quien querrá saber qué piensa. "Sólo recordaba esa cuna, la he echado mucho de menos. Quería que la usaran mis nietos. Tendré 3 nietos pero ninguno podrá usarla", señalará la mujer.

Luego agregará: "esto sucede cada vez que intento crear una tradición familiar. Me recuerda que no soy eterna ni mis bienes tampoco".

Tras esto, Gülistan recordará aquel momento en el que quemó la cuna por pedido de Ipek. La memoria le jugará en contra y la hará sentirse muy mal.

Lejos de todo esto, Gözde le llamará a Adem y le confirmará que el plan que tramaron finalmente se encamina a cumplirse y con esto se viene un desenlace muy fuerte.