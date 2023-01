"Se rasca la p...": Alfa, arremetió nuevamente contra Marcos en "Gran Hermano"

miércoles, 25 de enero de 2023 15:14

Romina Uhrig es la próxima cumpleañera en "Gran Hermano" y deberá hacer cumplir una prueba a sus compañeros para tener su celebración. Debido a que es la gran responsable de la cocina, "Big" le pidió que no haga ninguna tarea culinaria ni tampoco de limpieza por dos días y debe asegurarse que sus compañeros las realicen. Fue la ocasión perfecta para que Walter "Alfa" Santiago arremetiera contra Marcos Ginocchio al señalarlo como "vago".

"Me dijeron la prueba de mi cumpleaños y se las puedo decir. Se tiene que cumplir todo lo que digo sino no hay cumpleaños. ¡Son tremendos! ¡Les juro que me reía!", contó Romina a sus compañeros, en referencia a lo que tienen que hacer. "¡No me puedo acercar a la cocina, chicos! No quieren verme del otro lado de la cocina, hasta el viernes", afirmó, entre aplausos de sus compañeros. Alfa agregó: "¡perfecto, perfecto!".

"No me puedo hacer un té, no me puedo hacer el mate. Les tengo que pedir todo a ustedes. Y eso no es nada: no puedo limpiar, tienen que limpiar ustedes y me tienen que hacer caso, encima. Quieren que la casa esté limpia. Si no se cumple la prueba, no tengo cumpleaños", detalló Romina.

Alfa aprovechó para resaltar: "mientras todos estaban dormidos y esto estaba todo inundado, el que limpió todo fui yo. Acá el único que se rascó la pocha desde que entró es uno que yo conozco que es muy tranquilo. Se rascó la pocha desde que entró". La referencia fue directa hacia Marcos quien arengó para cantar: "Porque es un buen compañero...", hacia Walter.

PRUEBA para el cumpleaños de ROMINA:

- NO la pueden dejar PASAR A LA COCINA

- NO puede cocinar, ni lavar ni NADA.

- Todo se lo tienen que hacer los chicos.



PD: Y si el cumpleaños se lo dan igual y lo hace a propósito para no lavar unos dias? ahja

ES HASTA EL VIERNES. #GH2023 pic.twitter.com/gKkobYtfL9 — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) January 25, 2023

"El único que dejó tecito, mate cocido, tazas y demás por toda la casa, ¿quién es?", siguió Alfa. Ante el silencio, saltó Ariel: "Yo lavo los platos siempre, no tengo ningún drama". ¿Cómo serán estos días en la casa? ¿Podrán organizarse?