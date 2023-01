El novio de Julieta de GH, reveló lo que hablaron: "Al principio me desestabilizó"

miércoles, 11 de enero de 2023 13:35

Hoy, el novio de Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano, Lucca, visitó "A la Barbarossa" y habló de todo respecto de su pareja y el juego que está desplegando dentro de la casa.

El joven enfrentó los rumores de coqueteo entre Julieta y Marcos, y reveló lo que habló con su novia antes de entrar al reality.

Al momento de ser consultado sobre si estuvo de acuerdo o no con su ingreso al programa, sostuvo: "Sí porque a ella la iba a ayudar mucho en lo suyo, así que desde ese lado me copaba, era un impulso bastante grande, así que la banqué. Lo que hablamos es que si nosotros tenemos una relación afuera que funciona, que tenemos como ciertos patrones, códigos y demás, por qué ahora en una situación así cambiaría".

En ese momento, agregó que no teme a la posibilidad de que la joven modelo inicie una relación con Marcos, o al coqueteo, "porque hay miles de chicos lindos".

"Entendiendo el acto que le da la taza, es obvio que se refiere a él, 'sos el mozo', al gesto, y por eso le da la taza. Igual si le dijo hermoso no pasa nada, es hermoso también, la verdad es que no soy muy celoso, nunca tuvimos un planteo de celos en nuestra relación. Al principio me desestabilizó pero no de celos, sino el hecho de no verla, extrañarla... fueron muchos cambios de golpe", aseguró al momento que generó repercusión días atrás.

En la entrevista, el joven también habló de los dichos de Agustín y fue contundente al respecto. "Lo de Agustín sí me pareció desubicado, más allá de que él dijo que era un juego o lo que sea. Después el resto que dicen que le dan, es normal, seguramente es una de las chicas más lindas de la casa y es obvio que a los chicos les va a llamar la atención", aseguró.

Antes de finalizar, detalló qué tiene su novia para convertirse en la ganadora de Gran Hermano 2022: "Tiene su naturalidad, es muy sincera, es como se muestra, no vende ningún personaje y creo que su mayor herramienta, que para mi es más valioso que todo, es que está jugando a ser ella misma y no está cambiando nada de lo que es ella porque haya una cámara".

Mirá parte de la entrevista: