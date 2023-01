Video: Comenzó la prueba por el auto 0km en GH y los participantes ya se pelearon

martes, 10 de enero de 2023 10:35

Este martes, comenzó al prueba por el auto 0KM dentro de la casa de Gran Hermano y los participantes que compiten por el ya protagonizaron el primer "pique" de la jornada.

La Voz de la casa les anunció que se prepararan para ingresar a la arena y tras una breve corrida, los competidores tomaron diferentes cuerdas que cuelgan del auto y no pueden soltarse de ellas durante todo el tiempo que dure la competencia. En ese momento, dichos de Nacho revolucionaron a sus compañeros.

"Para mi, los que tienen auto y los que no saben manejar, para mi no tendrían que participar", lanzó el rubio, dejando mudos a sus compañeros. "Seguro que no, yo no tengo auto", lanzó Alfa en respuesta. "Vos tenes ocho autos", le replicó el joven. "No, son de mi hija, no míos", le contesto el sexagenario.

"Yo sí sé manejar, Nacho, qué decís... no tengo registro pero sí sé manejar", lanzó Julieta, molesta por los dichos. Romina y Julieta fueron las más ofuscadas por la frase de Nacho en tanto que sus compañeros varones se divirtieron con el tema.

Este lunes en la noche, Santiago del Moro ingresó a la casa y sostuvo que los participantes que están desde el comienzo participarán por un auto OKM.

El desafío consta en poder soportar el mayor tiempo posible, apoyando la mano en el auto. Luego, entre los que puedan superar la prueba, tendrán que elegir la llave correcta. El ganador del auto, también se convertirá en el líder de la semana.