Marcos vs. Alfa: nació un nuevo enfrentamiento en Gran Hermano

martes, 10 de enero de 2023 14:28

En los últimos días, un nuevo enfrentamiento comenzó a gestarse dentro de la casa de Gran Hermano que lo tiene por primera vez a Marcos entre los protagonistas. El participante más querido del reality comenzó a mostrarse molesto por algunos dichos de Alfa y el sexagenario arremetió contra él.

La primera situación que se replicó por seguidores del programa los muestran en la habitación de los chicos, donde Alfa sostuvo: "Hay gente para la que estoy presente todo el día, me encanta, si no estuviera yo no hablarían de nada. El primo es uno 'se cayó', 'lo tiraron'", sostuvo reparando la forma de hablar de Marcos.

"¿Qué te pensás que sos, el centro del mundo?", le replicó Marcos sin quedarse callado.

Que le pasa a Alfa? Se siente el centro de atención #GranHermanoArgentina2023 pic.twitter.com/r1Osjit8tq — NACHOuD83EuDD8B ~ GH2022uD83EuDD8B (@fansdereality22) January 10, 2023

Sin embargo, el cruce no terminó ahí ya que posteriormente Alfa habló con Camila cuando ambos estaban en la cocina y le reveló lo que siente por "El Primo". "Hoy el primo ya se aburrió también. Todo el día peleándome... 'Alfa con la armónica, Alfa...'. Cuando me satura, me satura", lanzó Alfa.

En ese momento, Marcos ingresó a la cocina y el hombre decidió no seguir hablando del tema, haciendo que se estaba refiriendo a otra cosa.