La propuesta de Fernando Carrillo a Rocío Marengo que la descolocó: "es raro"

martes, 10 de enero de 2023 00:06

Las miradas se centraron en él desde el primer momento. Su excentrismo llamó la atención de quienes no lo conocen mientras que su carisma atrajo la mirada de aquellos que lo vieron varias veces en los culebrones venezolanos. Fernando Carrillo es uno de los protagonistas de El Hotel de los Famosos por ElTrece y desde el primer momento consiguió la mirada de la audiencia.

El actor se presentó en ante los conductores del programa, Pampita y el Chino Leunis, como "el Rey" Fernando "listo" Carrillo. "El año pasado hubo un emperador y ahora hay un rey", lanzó el venezolano que para esta ocasión lució una corona, lentes negros y un tono rapero, muy canchero.

Como si el look fuera poco, el actor tambió mostró su nuevo perfil "picante" tras escuchar a Rocío Marengo decir que estaba abierta a encontrar una pareja. “Esto es Disney: cuando llegué, estaba desesperada buscando a Mickey”, había dicho la rubia quien también aclaró: "Uno no puede negarse al amor, no puede cerrar las puertas, uno se tiene que dejar fluir".

Tras estas palabras, Carrillo lanzó una "oferta" que no pasó desapercibida para nadie: “Rocío, si no encuentras el amor en el hotel, ya María Gabriela (la esposa) me autorizó para hacer tu donante de esperma para tu hijo”.

Si bien en ese momento, ella se lo tomó con gracia y se sumó a la broma de su nuevo compañero, luego confesó: "suena raro".

Más tarde, Carrillo se convirtió en el primer participante en pisar el Hotel de los Famosos y para esta ocasión eligió a Charlotte Caniggia para que la acompañe como "mi hermanita". Si bien ella se lo tomó para broma, aclaró que la diferencia de edad da más para padre que hermana.

Pero un comentario de Caniggia no quedó al margen en todo este contexto. "Anda muy bien Fernando, tiene un martillo entre las piernas... pero no lo queremos saber".