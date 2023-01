Hotel de los Famosos: presentaron el desafío y revelaron el nombre del primer nominado

martes, 10 de enero de 2023 00:00

Este lunes, a las 22.30 arrancó al Segunda Temporada del Hotel de los Famosos por El Trece. El programa compite de lleno con el plato fuerte de Telefe, Gran Hermano.

Los 16 participantes que se presentaron en esta nueva edición son: Charlotte Caniggia, Rocío Marengo, Martín Coggi, Fernando Carrillo, Delfina Gerez Bosco, Alejo Ortiz, Mimi Alvarado, Federico Barón, Érica García, Emiliano Rella, Sebastián Cobelli, Marian Farjat, Abigail Pereira, Flor Moyano, Juan Manuel Martino y Enzo Aguilar.

Los conductores Chino Leunis y Pampita fueron los encargados de recibir a cada uno de los competidores, y presentaron el nuevo desafío entre dos grupos, el verde liderado por Rocío Marengo, y por otro el rojo conducido por Charlotte Caniggia.

Los equipos se impusieron a una importante prueba de fuerza, en la que se complementaba la inteligencia y el trabajo en conjunto. Sin embargo, durante la actividad todos los integrantes mostraron la necesidad de querer convertiste huésped, para poder disfrutar de todas las comodidades de la casa.

Staff GH

El grupo de Charlotte se quedó con el Staff, y como consecuencia tuvieron que elegir al primer participante nominado con la mayoría de votos fue Mimi, la esposa del El Tirri, primo de Marcelo Tinelli.

Primer Nominada

Muchos de sus compañeros afirmaron que tiene un comportamiento muy duro con los demás integrantes y como consecuencia de ello fue la más votada y se abre camino para competir en la H. "Me siento muy bien, esto no me afecta para nada", destacó Mimi. Marengo salió al cruce y le pidió a la nominada que cambie rápidamente su comportamiento, ya que le puede traer verdaderos problemas que se verá reflejado en transcurso de las semana. "Mimi vino cargada, eso no le beneficiará en nada", subrayó Marengo. La participante que logró 3 votos fue Delfina.