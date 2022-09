Una reconocida cantante quiere ser parte de "El Hotel de los Famosos"

domingo, 18 de septiembre de 2022 19:41

La primer temporada de El Hotel de los Famosos tuvo buenas mediciones de rating en El Trece, por esto es que decidieron del canal lanzar una segunda parte. El programa estaría conducido por Pampita y Chino Leunis como en la edición anterior. Los famosos comenzaron a mostrar interés para ser parte de la nueva edición.

Una de las artistas que pidió ser parte fue Patricia Sosa. Para sorpresa de todos, la cantante se mostró un contenta de que haya una segunda edición del reality de famosos, y adelantó que le gustaría ser parte del debate del programa.

“Me reveo debatiendo, defendiendo a los desvalidos, yo soy la voz del pueblo, no lo aguanto, no me puedo quedar callada”, detalló en una entrevista con el ciclo radial "Por si las Moscas".

Y destacó que "Me enganché mucho cuando vi el maltrato de un humano a otro y sentí que tenía que postear lo mal que estaba eso que estaba pasando, tenía mucha indignación".

"Cuando se engancharon en las redes, me invitaron al debate, pero tuve que resetearme para hablar con ellos porque me pidió la producción que les diga cosas lindas porque todos se querían ir. Igualmente, entiendo que debe ser una experiencia muy fuerte y que el comportamiento de muchos tiene que ver con el estado que deja el encierro", cerró.