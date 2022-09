PH Podemos Hablar: Callejero Fino no sabía del atentado a Cristina y le llovieron las críticas en Twitter

domingo, 11 de septiembre de 2022 00:37

"No me enteré". Solo esas 3 palabras bastaron para confirmar lo que sus caras venían expresando a medida que escuchaba a Andy Kusnetzoff decir "la semana pasada la vicepresidenta sufrió un atentado contra su vida".

El cantante Callejero Fino fue uno de los invitados de este sábado en PH, Podemos Hablar (Telefe) y se llevó todas las críticas en las redes sociales. Es que casi al final del programa confesó que no sabía que el jueves 1 de septiembre, un hombre había intentado matar a Cristina Fernández de Kirchner.

Todo se dio en el momento en el que al final de la cena, Andy aclaró que no le gusta sacar temas políticos a la mesa para evitar llevar a la mesa "la grieta" pero que ese tema era importante plantearlo para conocer sus opiniones. Sin decir puntualmente lo que había ocurrido, le dio la palabra a una de sus invitadas, Sol Pérez, quien repudió el hecho y lo definió como un "atentado a la democracia".

Tras esto, Andy le pidió a Callejero su palabra pero éste le respondió con un "qué pasó". Rapidamente Mauricio Dayub salió a dar su parecer pero al ver las caras de desconcierto de Callejero Fino, el conductor del programa decidió explicar sobre el tema del que estaban hablando.

Estamos hablando del atentado a la vicepresidenta que fue los otros días cuando llegaba a la casa. Un tipo de treinta y pico llegó a su casa con un arma cargada", explicó Andy a lo que Callejero Fino preguntó: "¿de verdad?".

"Estas en la luna, en la estratosfera. Fue feriado el viernes por eso y por suerte podemos reflexionar de eso", agregó Andy a lo que el cantante subrayó: "quiero aclarar que no me enteré porque no veo tele".

Yo no puedo creer esto que acaba de pasar con Callejero Fino en #PodemosHablar. uD83DuDE31 pic.twitter.com/hyaEvjU2Sp — Juan Abraham (@JuanAbraham86) September 11, 2022

El total desconocimiento de Callejero hizo que su nombre fuera tendencia en Twitter a lo que se sumó otro punto: toda la ropa que llevaba puesta estaba con las etiquetas de venta.

"Tenés etiqueta en la gorra, etiqueta en las zapatillas, en los guantes, ¿por qué tenes etiquetas en todos lados?”, expresó Andy a mitad del programa y él aclaró: “Porque me gusta. Es algo que hago desde chico y una vez que empecé no pude parar nunca”, contestó Callejero Fino, quien combinó toda su vestimenta urbana con un tono beige. “¿Es para venderlo después?”, le consultó Andy y el invitado respondió: “No, en mi caso no, vas a mi casa y la mayoría de la ropa tiene la etiqueta puesta”.

Mirá los mensajes que llovieron en Twitter:

Es tal Callejero que vive en termo está por llenar el Luna Park…



Mozo, la cuenta!#PodemosHablar — Gort (@KlaatuTheRobot) September 11, 2022

No se acueda del robo q fue preso, no sabe del atentado xq no mira tele.. deja de mentir #PodemosHablar — Litaescu (@zan_dry) September 11, 2022

#PodemosHablar el chabon blanco germinó hoy a la mañana? Quien es ? Se hizo el bolu.. con el atentado, Argentina país generoso. — marcelo e rabella (@marceloexequiel) September 11, 2022

#PodemosHablar De no creer el miedo de los invitados de @andykusnetzoff al opinar sobre el atentado a Cristina Kirchner y lo peor fué este muchacho de sombrero al decir "No me enteré, no miro tele" Y el del feriado se habrá enterado ? pic.twitter.com/2wXpwsN8N0 — Alberto Maldonado ®uD83CuDDE6uD83CuDDF7???? (@albmaldonadook) September 11, 2022

Quien es el gordito q está en #PodemosHablar q no sabe lo q paso con CFK? — Dannyred2022 (@Dannyred2020) September 11, 2022

Hay un chabon, que no tengo la más put@ idea quien es , en #PodemosHablar , el programa conducido por Tibio Kutznezof , que no se enteró del atentado a Cristina , la TV Argentina es una cloaca totalmente desbordada !! — Jorge Goñi ?? (@JorgeGon05) September 11, 2022

Callejero Fino. Lo acabo de conocer en #podemoshablar no se enteró q hubo un atentado contra Cristina. Ni q hubo feriado el viernes. Dios!!!! — Luis Castro (@luchoacastro) September 11, 2022

Hay un muchacho "Callejero Fino" en #PodemosHablar, que no estaba enterado del atentado a Cristina Fernández De Kirchner.

Dijo que no ve TV, pero.... ¿no interactuaste con nadie que te haga un comentario, vieja? pic.twitter.com/wawqGyQNY4 — Pablo (@PJStancanelli) September 11, 2022

Callejero Fino no tenía ni idea del atentado contra CFK, aclara que es porque “no mira tele”, saquen a este papanatas y traigan a Elegante que jamás nos haría esto #PodemosHablar — Ana Julia C. F. (@anajcorreaf) September 11, 2022

Vergüenza ajena me da este pibe callejero fino #PodemosHablar — FaCu Sz (@riquelmista78) September 11, 2022

#PodemosHablar ¿Qué nivel de ignorancia se puede tener para no saber que atentaron contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación? No mira tele... uD83EuDD26??? — Graciela Palacio (@palaciogracie) September 11, 2022

Callejero Fino: no sabía porque fue feriado el viernes, no miro tele.#PodemosHablar — uD835uDD38uD835uDD6AuD835uDD5DuD835uDD66? (@aylenp02) September 11, 2022

Un artista urbano se sorprende del #atentado #PodemosHablar #callejerofino pregunta QE PASÓ cn una sonrisa qe me contagió,pero a los kumpas les habrá emputecido. Jaja — ConElGatoYLaPatouD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@TERELACDS) September 11, 2022

Alto cobarde Callejero Fino haciendose el desentendido del atentado a la vicepresidenta. Influencers de turno con miedo a perder un canje. #PodemosHablar — uD83CuDDFAuD83CuDDE6?uD83CuDDE6uD83CuDDF7???uD83DuDD25 (@LeanBran_) September 11, 2022

No mira tele, no usa redes sociales, no habla con nadie. Referente de la música #PodemosHablar — uD835uDCD4uD835uDCFFuD835uDCEAuD835uDCEDuD835uDCF8uD835uDCF7uD835uDCF7uD835uDCEA (@evadonnak) September 11, 2022

Yo soy colgada, pero el chabon este cuyo nombre no se (ni quiero saber) es impresentable uD83EuDD26uD83CuDFFC???.

Yo tampoco veo tele pero veo memes! Jaja #PodemosHablar — Melu ? (@melufassi) September 11, 2022