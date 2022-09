Irem Helvacioglu de "Fugitiva" y Demet Özdemir de "Soñar Contigo", juntas en una misma ficción

domingo, 11 de septiembre de 2022 00:00

Sin dudas, cada una desde su lugar se ganó el corazón de los fans con diferentes ficciones en Argentina y el mundo. Una lo hizo con "Soñar Contigo" y la otra con "Fugitiva". Demet Özdemir e Irem Helvacioglu son reconocidas actrices turcas que cosecharon su público en distintas partes del mundo gracias a sus personajes.

Demet Özdemir hoy es protagonista de la comedia romántica turca "Soñar Contigo", cuyo título original es "Erkenci Kus". La serie tiene como co-protagonista a Can Yaman, un galán que hoy es muy demandado para producciones italianas. Ella interpreta a Sanem, una joven soñadora que se convierte en escritora y tiene como hobbie hacer cremas y perfumes naturales. Mientras trabajó en la agencia Fikri Harika se enamoró de Can Divit, interpretado por Can Yaman. Este personaje es un fotógrafo aventurero que desde el primer momento quedó cautivado por la belleza de ella.

Por otro lado, Irem Helvacioglu es la protagonista del drama "Fugitiva", cuyo título original es "Sen Anlat Karadeniz". Esta serie turca fue un gran éxito en Argentina que terminó de emitirse por la pantalla de Telefe en agosto pasado. La actriz interpretó a una joven que sufrió violencia de género por parte de su pareja, Vedat, pero logró escapar para darle un mejor futuro a su hijo Yigit. El coprotagonista de la historia fue Ulas Tuna Astepe que se puso en la piel de Tahir, el hombre que la defendió contra todo y la ayudó a salir adelante.

Si bien en estas ficciones no trabajaron juntas, sí lo hicieron en otra serie que fue un gran éxito y las tuvo como figuras. Se trata de "Habitación 309", o también conocida como "No: 309", una comedia romántica adaptada de la serie surcoreana Fated to Love You.

En esa novela, que se emitió en Turquía entre 2016 y 2017, la protagonista fue Demet Özdemir que se puso en la piel de Lale Yenilmez, una joven soñadora que quedó embarazada tras tener relaciones en la habitación de un hotel con un hombre casi desconocido.

Por su parte, Irem Helvacioglu se pone en la piel de Pelinsu Yalin, una bella mujer cuya presencia le traerá trastornos y malestar a Lale. Es que será la mujer que tratará de tener aferrado a ella al galán de la historia y con esto se convertirá en su gran adversaria.

Pero ¿quién fue el galán?. Para sorpresa de los fans en Argentina de las novelas turcas, el coprotagonista fue otro actor que es conocido actualmente en este país. Se trata de Furkan Palali, quien hoy todos los conocen como Fikret Fekeli en "Züleyha". En "Habitación 309" este actor intrepretó a Onur Sarihan, un joven que asistió a una cena de cita a ciegas y ahí conoció a Lale, con quien se emborrachó y pasó una noche de pasión casi sin pensarlo.

En esta novela no es la única cara conocida para los seguidores de las ficciones turcas. También hay 4 figuras que este año se las vio en "Soñar Contigo": Cihan Ercan (Muzaffer), Özlem Tokaslan (Mevkibe), Sevinç Erbulak (Mihriban) y Ceren Tasçi (Ayhan). Además hay una actriz que se hizo conocida también en "Fugitiva", Nursim Demir (Saniye).