"Si hablan mal de ti, déjalos", el video que compartió Mauro Icardi de Wanda Nara

viernes, 5 de agosto de 2022 14:20

Los rumores se instalaron hace tiempo, pero la bomba estalló a partir de la filtración de un mensaje en el que Wanda Nara reveló que inició los trámites para divorciarse de Mauro Icardi. Y mientras la rubia se encuentra en la Argentina por las grabaciones de ¿Quién es la máscara? -programa de Telefe del que será parte-, el futbolista compartió un video íntimo de la madre de sus hijas, Isabella y Francesca.

"Si hablan mal de ti, déjalos. Porque mientras que esas personas pasan el tiempo chismeando tus viajes, tus logros y tu vida amorosa, tú sigues siendo real, y eso les duele. Les duele porque te quieren ver mal y cada día, Dios te bendice", dice el relato en off que el futbolista eligió para acompañar unas imágenes de sus vacaciones en las Islas Maldivas, en las que se la ve a Wanda tomando sol en bikini. "Que discurso tan acertado", agregó y arrobó a su esposa en la publicación.

Por su parte, Wanda no salió a hablar del divorcio, más allá del escandaloso audio que le había enviado a una de sus empleadas domésticas y que salió a la luz, sino que se limitó a usar sus redes para promocionar sus compromisos laborales. "Terminamos a las 5 am. Hermosa noche entera de grabación. Siempre se vuelve al primer amor", escribió en referencia a su nuevo proyecto en la TV nacional, junto a una foto que se sacó en su camarín.

Y mientras la hermana mayor de Zaira Nara le suma misterio a la situación, su amiga Yanina Latorre salió a desmentir la separación. "Es mentira que vino a iniciar los trámites de divorcio, es un invento de Wanda a la empleada que la quiere denunciar", aseguró la panelista de LAM, aunque reconoció que desde que la mediática descubrió el affaire entre su marido y la China Suárez, se desencadenó una fuerte crisis de pareja.

"La crisis es real. Nunca estuvieron bien. Desde el año pasado que pasó lo de la China, Wanda no lo perdonó y nunca salió de ese lugar. Parece que se llevan para la miércoles. Él la maltrata, ella lo maltrata. No hablo de peleas ni de golpes, pero se pelean y se gritan todo el tiempo", sumó desde Miami y aseguró que Nara usa al jugador del París Saint Germain como "trofeo" y que no quiere separarse para "no darle el gusto a la China".