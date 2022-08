Canta Conmigo Ahora: la revelación de Marcelo Tinelli sobre su hija Candelaria

viernes, 5 de agosto de 2022 00:00

Canta Conmigo Ahora, el big show de Marcelo Tinelli, transita la segunda semana a través de la pantalla de El Trece, en el prime time televisivo. Con grandes figuras en el jurado, el histórico conductor apostó por primera vez a trabajar con su hija Candelaria, en TV, y en las últimas horas sorprendió con una revelación al respecto.

La joven, que también trabaja como modelo, usó sus redes sociales para compartir una sesión de fotos y su padre no la pasó desapercibida. En sus instagram stories, Macelo replicó una foto de Cande y le dejó un mensaje respecto a su lugar en el reality.

"Te amo mucho, Cande... Me encanta laburar con vos", le escribió su papá junto a un emoji de corazón.

"Nos sentaremos a hablar": Suar habló de la caída de rating de "Canta Conmigo Ahora"

En épocas en la que el público se reparte entre la TV de aire, los canales de noticias, el cable y las plataformas de streaming, Adrián Suar sigue buscando la fórmula para hacer crecer la audiencia de eltrece.

A diez días del regreso de Marcelo Tinelli con Canta conmigo ahora, su nuevo formato; mientras negocia con Mirtha Legrand, continúa las grabaciones de la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (ATAV 2) y disfruta las repercusiones de El hotel de los famosos, el gerente de programación dio detalles de sus planes a futuro.

"A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda temporada y la gente lo acompaña", señaló sobre el nuevo programa de Tinelli y aseguró que aunque el Bailando "estaba agotado", no descarta que en un futuro vuelva a la pantalla chica.

Y a pesar de que Tinelli haya confirmado que, de no cumplir con las expectativas, Canta conmigo ahora solo estará en pantalla durante 11 semanas, Suar se mostró esperanzado. "No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si rindiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka...", explicó.