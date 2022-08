"Lo tengo filmado": Soledad Pastorutti reveló el lado impensado de su esposo Jeremías Audoglio

domingo, 21 de agosto de 2022 15:50

Soledad Pastorutti regresó a "La Peña de Morfi", el programa que supo darle un lugar como co-conductora cuando estaba su creador Gerardo Rozín. Este domingo, en el programa de Telefe, hizo un repaso de sus éxitos y presentó a su hija Regina, que saludó con timidez a Jey Mammon y Jésica Cirio, y a su esposo Jeremías Audoglio.

En ese marco, hizo una confesión sobre su marido. "Estuvimos un mes sin hablarnos por culpa de un partido de fútbol", confirmó la cantante. Y su esposo agregó: "desde ese momento, de deportes, política y religión no se habla en mi casa".

La "Gringa de Santa Fe" agregó que "somos opuestos en muchas cosas. Él es de River y yo de Boca; incluso de los equipos de Arequito somos rivales. Y cuando ve fútbol... es como el Tano Pasman. Lo tengo filmado". En el estudio, no podían creer la "transformación" de Jeremías.

Y detalló con humor: "empezaba a los gritos (al ver el partido) y yo me iba con las nenas"

En otra parte de la entrevista, Jey le consultó sobre el agresivo twit de un usuario al que decidió contestar. "Hay comentarios de la gente que en su put* vida compró uno de mis disco o una entrada a un recital. Lo que hacen es ver un titular y tirar el comentario. No me parece mal pero cuando twitteas y me arrobas... te encontrás con una gringa que te responde", dijo.

Y reconfirmó lo que había dicho en la red del pajarito azul: "la esencia de nadie no cambia nunca. El que es amable, sigue amable; el que cariñoso, lo es siempre. Lo puede disimular pero no borrar. La esencia está siempre ahí. Estará más apagada o encendida pero siempre está".

Un momento incómodo

Siempre atenta con su público, Soledad Pastorutti, jurado de "La Voz Argentina", no fue indiferente a un comentario de Twitter de un usuario que la señaló que "desvirtuar" su carrera, que inició con el folclore.

“Estás perdiendo tu esencia Sole, cantás cualquier cosa ya ni folklore hacés; te pintás y mostrás como vedette. Ya de la chica de pueblo que todos amaban poco queda”, dijo el usuario que, poco después de eso eliminó su cuenta de la red.

Soledad no dudó en hablar: "Respeto tu punto de vista… pero estoy segura que hace rato no me seguís de cerca… es imposible cambiar la esencia…"

El conductor de "La Peña de Morfi" tomó partida en Twitter por la jurado de "La Voz Argentina": Te espero mañana para celebrar tu esencia en la casa de la música". Vale resaltar que será el reencuentro de la cantante con un programa en el que fue co-conductora, gracias a su amistad con el fallecido Gerardo Rozín.

Jey, en medio de la polémica, había invitado a la cantante: "Hola @sole_pastorutti querés venir el domingo a #lapeñademorfi ?". Y ella, aceptó: "Me invitas? Seeeeee , claro!!! De Arequito a la peña directo!!!!"